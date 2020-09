MÚSICO CARIOCA SE TORNA EMPRESÁRIO DE SUCESSO EM BRASILIA

ALEXANDRE FERREIRA que na sua história musical era o ALEX BATERA, tocando com grandes nomes da música brasileira, hoje escala a grande arte de empreender na capital do Brasil.

Chegou em Brasília em 2011 apenas com uma mochila nas costas e sem saber o que lhe aconteceria, mas teve coragem e inspiração em áreas que pouco conhecia, no marketing e na tecnologia.

Hoje ALEXANDRE com duas empresas consolidada, a BIOMESSENGER única empresa de controle de acesso no BRASIL especializada na área educacional e a PRIME MKT empresa constituída em 2012 com foco no marketing mobile inovando a forma de entregar conteúdo dos clientes, em 2020 mesmo num momento delicado gerado pela pandemia projeta novos desafios que serão lançados nos próximos meses já com perspectivas excelentes para 2021.

Essa historia bem resumida nos mostra que pessoas com coragem de colocar força nas suas ideias podem trazer soluções e ajudar todo e qualquer segmento num campo imenso que é o empreendedorismo.

“Sou um cara que sempre tento buscar possibilidades naquilo que não conheço e domino, pois isso me estica para meu crescimento pessoal, empresarial e familiar”

Finaliza Alexandre, exalando garra e com olhos brilhando para o futuro.