MVogue SPA dá as boas vindas ao Carnaval oferecendo tratamentos com preços especiais!

Localizado no Vogue Square Fashion Hotel, o MVogue Spa é a opção ideal para quem busca desfrutar de um momento de relaxamento e bem-estar com todos os mimos que só um spa urbano de luxo pode oferecer.

Aliando bom preço a um serviço de qualidade, o MVogue Spa disponibiliza um Day Spa perfeito para relaxar antes da chegada dos dias de folia e ainda conquistar uma pele radiante e viçosa. O tratamento consiste em massagem relaxante com óleo medicado com ervas seguido por uma máscara facial dourada que nutre a pele em profundidade, tornando-a iluminada e radiante. O Day Spa, que sai por apenas 120 reais, já se tornou um dos mais requisitados entre os clientes do MVogue Spa. Vale a pena conferir!



Serviço:

MVogue Spa

Av. das Américas 8.585, Coberura Roof Top – Vogue Square Fashion Hotel – Barra da Tijuca

Agendamento: 99959-9950