Narjara Turetta dá um tapa no visual com o Dr. Fabio Barros, e retorna em março ao teatro.

Atriz Narjara Turetta

Foto: Divulgação

Narjara Turetta entrou em 2020 com força total! Além dos trabalhos que estão a mil por hora, resolveu dar uma virada de página em seu visual, para isso contou com o amigo e Cirurgião dentista, especializado em Harmonização Facial, Dr. Fabio Barros, mestre em fios faciais.”O resultado final ficou maravilhoso! Natural, leve, “fresco”. Deu a minha pele uma rejuvenescida muito natural”. Declara Narjara.

E não fica por aí, no dia 28 de março, irá estrear a peça “Greta Garbo quem diria, acabou no Irajá”. O convite foi do produtor e ator de teatro Guilherme Oliveira, da Del Rio Produções, que vai produzir 3 peças dentro da Mostra Comédias Cariocas.

A peça foi escrita em 1973 por Fernando Mello, e será dirigida pela atriz Pia Manfroni. Conta a história de Pedro, um enfermeiro que sonha em ser Greta Garbo, a “diva do cinema”. Certa noite, ele encontra Renato, típico jovem sonhador, recém chegado à cidade grande, cujo sonho é ser médico, e o leva para casa. O combustível dessa ação é a ironia de Pedro que, diante do aparentemente inocente Renato, vai envolvendo-se cada vez mais sentimentalmente. O clima de tensão começa a surgir quando Renato passa a frequentar a cena boêmia, envolvendo-se com uma prostituta chamada Mary, rival de Pedro. Conflito esse que irá culminar em divertidas e hilárias situações cênicas, possibilitando ao público o prazer de uma comédia sofisticadamente artística, além de promover o entretenimento, nos fazendo refletir sobre a condição humana.

Narjara fará a prostituta Mary, ela e Guilherme, que fará o papel do Pedro, estão na fase de estudo. “Estamos fazendo leituras pra ver quem fará o papel do Renato”. Explica.

E quem disse que Narjara para por aí? No segundo semestre de 2020 iniciam as filmagens de 2 filmes, um sobre Judeus, que será filmado no Sul e outro sobre mulheres fortes, que está previsto para ser gravado em Minas Gerais, esse ainda em fase final do roteiro.

Para os fãs de Narjara Turetta, a peça estréia no dia 28/3, às 20hs, no Teatro Cândido Mendes, todos os sábados e domingos.