Natural como o amor

Já faz um tempo que os pets são tratados praticamente como membros da família e, portanto, merecendo todos os cuidados que seus tutores também têm com eles mesmos. A última e mais forte tendência é alimentação natural. Os cuidados com os alimentos consumidos e a busca por uma vida mais saudável rapidamente migrou dos humanos para os verdadeiros donos da casa, e com muito sucesso. Mas é preciso se tomar cuidados extras.

Por mais nutritiva e variada que seja a alimentação dos pets, ela necessita ser complementada com vitaminas, minerais e aminoácidos. É o que faz por exemplo a atriz Fabiula Nascimento. Adepta da alimentação natural para seus amados Chã e Patinho (sim seus cães tem nomes de cortes de carne) ela busca seus suplementos na farmácia de manipulação veterinária Tudodvet, de São Gonçalo, e está muito feliz com os resultados.



A proposta da alimentação natural para pets é que a comida dos animais não seja industrializada e sim caseira, preparada com alimentos saudáveis, sem conservantes ou corantes.

Os últimos dados do setor, de 2016, já mostravam que o varejo e os serviços pets têm um faturamento médio anual de R$ 18,9 bilhões. Só a venda de comida para animais representa mais de 60% desse valor, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet).

