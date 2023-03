“Negro Muro”, do GNT, homenageia Beatriz Nascimento

No dia 29, é a vez de “Negro Muro” exaltar a força da mulher preta ao celebrar a sensível, incomparável e defensora de Zumbi dos Palmares: Beatriz Nascimento. Neste episódio, a série documental busca retratar a vida, o pensamento e a memória de um ícone do movimento negro brasileiro, eternizada por Cazé e Rajão em um muro situado no bairro de Botafogo – onde a pensadora viveu grande parte de sua vida. A intelectual que se dedicou anos a pensar no “aquilombamento”, na força da união e na articulação negra, atualmente, tem seu legado permanente sob os cuidados de sua filha, Bethânia Nascimento.

Com cinco episódios semanais, exibidos às quartas, a partir de 23h30, “Negro Muro” mapeia e ilustra a história de cinco mulheres pretas que marcaram o Brasil: Alcione, Ruth de Souza, Zezé Motta, Lélia González e Beatriz Nascimento. A homenagem é feita por meio de coloridos murais espalhados pela cidade do Rio de Janeiro, criados pelo artista Cazé e registrados pelo pesquisador e produtor Rajão. A série documental possui roteiro de Clara Anastácia, com produção de Gabriel Correa e Castro e Micael Hocherman, e é resultado da parceria do GNT com a Cardume Filmes e a Produtora Viralata.

