NESTA SEXTA! Cia Aérea de Dança no CACILDA BECKER

(…) Nexo

Após breve temporada no Teatro Sergio Cardoso, com casa lotada, em São Paulo, o espetáculo da Cia Aérea de Dança volta ao Rio para três apresentações no Teatro Cacilda Becker.

Num enredo de dança contemporânea com elementos da dança de salão,

(…) Nexo traz uma narrativa sobre o feminino e os encontros e desencontros de uma relação. Em clima poético e enigmático contrasta irreverência e sutileza em corpos que dançam Solidão e Encontro, Dor e a Paixão.

Direção e Coreografia: João Carlos Ramos

O título – (…) Nexo – com reticências é uma provocação ao espectador a encontrar, ou não, o seu vínculo com a trama que sugere diferentes leituras.

A trilha sonora é composta com músicas de Pixinguinha, Simon Jeffes, Astor Piazolla e Zeca Pagodinho No elenco, os intérpretes João Carlos Ramos e Priscila Mendes, com participação especial de Eric Celestino, Cláudia Simas, Fabio Pergentino e Daniela Wergles.

Serviço:

O QUÊ ? (…) Nexo – Espetáculo da Cia Aérea de Dança

QUANDO? 02, 03 e 04 de Março – Sexta e Sábado, 20h – Domingo, 19h

ONDE? Teatro Cacilda Becker – Rua do Catete, 338 – Catete /Largo do Machado

INGRESSO: R$ 40,00 /Meia-entrada: R$ 20,00

DURAÇÃO: 50 minutos.

CLASSIFICAÇÃO: Livre

CONTATO: 21 9 8729 5460

Ficha Técnica:

Concepção, Direção e Coreografia: João Carlos Ramos

Assistência de Direção: Wallace Araújo

Figurino: Tânia Reis e Wolnei Macena – Artnaesfera

Iluminação: Gil Santos

Assessoria de Imprensa: Sandra Alencar