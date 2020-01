“NIGHT 90” CHEGA AO MACKENZIE PARA AGITAR A NOITE CARIOCA

Em clima DISCO, DANCE, SOUL, POP e o que mais agitar a pista a “FESTA NIGHT 90” chega ao Mackenzie, sábado, 18/01, com potência de som e Luz! Comemorando seu aniversário o DJ MARBACK vai comandar a festa, junto com os DJ´s, André Veríssimo e Maurício Santos com sucessos dos anos 80 a 2000. Segundo ele vai ser uma festa para balançar as estruturas.

– Por ter três DJ´s, de estilos diferentes, vamos fazer um evento com ritmos bem variados para que o público tenha uma experiência musical inesquecível. Podem ter certeza que ninguém vai ficar parado a noite toda – garante Marback

Sempre recebendo festas no estilo Flashback o SPORT CLUB MACKENZIE tem um público cativo que adora o tipo de festa com sucessos do passado. Para os DJ´s o Mackenzie tem sido um dos pontos de referência das festas na noite do Rio e o público ama.

– Aqui no Mackenzie podemos curtir em tranquilidade com grupo de amigos, sem confusão, sem brigas, com muita diversão. E as músicas que os DJ´s colocam são maravilhosas, eu volto no tempo – comenta Jaqueline da Paz

SERVIÇO – Festa NIGHT 90 – SÁBADO, 18/01, a partir das 21h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier – Tel: 2269-0082 – Ingresso: R$10,00