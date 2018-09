Nilze Carvalho lança DVD no Teatro Rival

A cantora celebra carreira e lança seu CD & DVD “40 anos” no Teatro Rival Petrobras, no dia 14 de setembro (sexta), às 19h30, com um show de sucessos e participação especial de Nei Lopes, cantor, compositor e estudioso das culturas africanas. A Cantora, compositora e instrumentista com sua voz doce e seu talento virtuoso nas cordas faz parte da constelação de bambas do samba.

No repertório Nilze vai brincar o público com canções como “Banho de Manjericão” (Paulo Cesar Pinheiro/João Nogueira), “Barracão” (Luiz Antônio/Oldemar Magalhães), “Brasileirinho” (Waldir Azevedo), “Verde Amarelo Negro Anil” (Nilze Carvalho/Marceu Vieira) e “Roda Baiana” (Vitor Martins e Ivan Lins) e outras no show.

SERVIÇO

Teatro Rival Petrobras – Rua Álvaro Alvim, 33/37 – Cinelândia – 14 de setembro (Sexta) – 19h30. Abertura da casa: 18h. Ingressos: Setores A, B e Mezanino – R$ 60,00 (Inteira), R$ 40,00 (promoção para os 100 primeiros pagantes), R$ 30,00 (meia-entrada). Censura: 18 anos. www.rivalpetrobras.com.br. Informações: (21) 2240-9796.

*Meia entrada: Estudante, Idosos, Professores da Rede Pública, Funcionários da Petrobras, Clientes com Cartão Petrobras