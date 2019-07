No Dia do Rock Elvis é o homenageado

Nada melhor do que sucessos do Rei para comemorar o DIA MUNDIAL DO ROCK. Então neste sábado, 13 de julho, a banda BURNING LOVE homenageia Elvis Presley no Centro Carioca da Música Arthur da Tavola, na Tijuca. Apresentando hits eternos como “Trouble”, “Fever”, “Heartbreak Hotel”, “You’ve Lost That Lovin’ Feeling”, “My way”, “Always on my mind”, “Can’t help falling in love”, “Love me tender”, “Suspicious mind” e outras a banda THE BURNING LOVE vai celebrar a história e a música do Rei do Rock com duas apresentações: às 17h e às 20h.

Serviço

The Burning Love Band – Tributo a Elvis Presley- Dia 13/07 – sábado às 17h e 20h. Centro da Música Carioca Artur da Távola. Rua Conde de Bonfim, 824 – Tijuca. R$30 inteira e R$15 meia entrada