Noite de Flash Back agita Pub Café Méier

Um novo espaço, aconchegante e estiloso inaugurou no Méier e sábado, 17/03, o PUB CAFÉ realiza a festa FLASHBACK 70,80 e 90 com grandes sucessos que agitam o público até hoje. Além de recriar um local diferenciado os sócios da casa pretendem inovar.

– Vamos incentivar opções musicais e artistas em eventos que tenham estilos festas diferenciados para a região. Pode ser pagode, flasback, pop, MPB, mas a atenção com o público, as comidinhas e bebidas incríveis serão sempre prioridade – conta Ester Pires, sócia do Pub Café.

Comandando a noite o DJ Sérgio França promete relembrar sucessos de Madonna, RPM, Eraser, Legião, Michael Jackson, Mamonas, Prince, Paralamas e avisa que vai fazer com que o público volte no túnel do tempo e recrie aqueles passinhos das pistas de dança.

SERVIÇO

Noite de FLASHBACK – Sábado, 17/03, a partir das 21h. Pub Café – Rua Aquidabã 1178, Méier. Tel: 4111-9003. Ingresso: R$ 10,00

