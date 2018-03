Noite de samba e Baile comemoram 104 anos do Mackenzie

O SPORT CLUB MACKENZIE, do Méier, comemora 104 anos em março e nesta sexta, 23 e sábado, 24, o público vai ter dois eventos com estilos diferentes para agradar a todos. Na sexta, 23/03, a festa UMA NOITE DE SAMBA recebe a cantora Dy Gomes, o grupo BARRACO de PAU, os cantores Claudemir Rastafari e Luciano Bom Cabelo. Com o objetivo de promover um grande encontro do ritmo mais popular do Brasil, segundo os produtores vai ser um passeio pelo melhor do samba.

– Vamos ter um time de artistas experientes e outros que estão despontando no mundo do samba. Eles vão divertir o público com samba de raiz, pagode, sambas tradicionais e até samba enredo. Vai ser uma noite para marcar o aniversário do clube e claro, sambar até de madrugada – lembra o produtor Pedrinho Fernandes

Para os dançarinos o Mackenzie promove um grande Baile de Dança de Salão, sábado, dia 24, com a Banda NOVOS TEMPOS. Conhecido por ser um dos maiores incentivadores da dança de salão do Rio, com aulas e encontros de dança, o Mackenzie recebe o baile para comemorar o aniversário do clube, com bolo e parabéns. A banda NOVOS TEMPOS preparou aquele repertório especial com sucessos nacionais e internacionais, do jeitinho que os dançarinos gostam para bailar no salão.

– Há muitos anos promovo bailes de dança de salão e o Mackenzie sempre foi um grande parceiro, nada mais justo do que promover uma linda festa a altura do clube. Podem ter certeza que todos vão se divertir, dançar e apreciar uma noite com especial – avisa o produtor Jorge Leite

SERVIÇO

– Uma Noite de Samba – sexta 23/03, 21h – com Dy Gomes, grupo BARRACO de PAU, Claudemir Rastafari e Luciano Bom Cabelo. Ingressos a partir de R$ 20,00

– Banda NOVOS TEMPOS – Sábado, 24/03, 20h – Baile com canções internacionais e nacionais – Ingressos a partir de R$ 15,00

Sport Club Mackenzie. Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Informações: 2269 0082

