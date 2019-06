Noite dos namorados com menu especial na Premier Wine

A Premier Wine de Niterói e Copacabana, preparou um cardápio para deixar os casais apaixonados ainda mais inspirados. O menu completo inclui entrada, prato principal e sobremesa, além de uma taça de espumante de cortesia.



O menu completo custa R$ 250 para o casal que poderá escolher entre duas opções de entradas e duas de pratos principais, alem da sobremesa. Uma experiência única!



Vamos ao roteiro da noite:

De entrada Consomê de Abóbora com Gorgonzola ou Bruschetta de Bacalhau com Kinelli de Azeitona; Prato principal um Salmão Grelhado com Risotto de Morango ou Penne com Ossobuco ao Molho Madeira e de Sobremesa uma deliciosa torta de limão para aguçar os paladares.



A importadora de vinhos Premier Wine reúne rótulos inéditos de vários países e regiões consagradas de todo o mundo a partir de R$ 39. A Premier Wine de Niterói fica na Rua Castilho França, 36 em Icaraí (021 3674-3232) e a de Copacabana fica na Rua Nossa Senhora de Copacabana, 178 (021 3597-8147).

