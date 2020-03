Nova colunista Samantha Lucidi, dando dicas e esclarecendo dúvidas de todos os viajantes.

No início desse mês de fevereiro, a Zankyou elegeu cinco agências como sendo as melhores agências de viagens para Lua de Mel e Destination Wedding do . A Zankyou é uma plataforma internacional que atende milhões de noivos em todo mundo, selecionando os melhores fornecedores dos mercados locais para serviços de casamento.

Nós, do Rio Notícias, pesquisamos e escolhemos entre as cinco escolhidas a que para nós é a número 1, e convidamos Samantha Lucidi, sócia da empresa Atelier de Viagem, para a partir de agora ser nossa Colunista, onde esclarecerá todas as dúvidas sobre viagem para o nosso público.

“Temos trabalhado incansavelmente para consolidar uma posição no mercado de turismo, oferecendo diferenciais que tornam a sua viagem única e inesquecível. Para os noivos em lua de mel ou organizando destination wedding oferecemos todo um serviço de consultoria e suporte ao casal, indicando fornecedores locais e organizando toda a logística da viagem. Nossa agência é jovem perto de muitas no mercado, mas nossa energia e vontade de estar entre os melhores, torna do Atelier de Viagem, uma agência diferenciada e personalizada, provendo serviços de qualidade e para um público exigente e de bom gosto”. Explica, Samantha Lucidi.

Samantha estará conosco em nossas próximas edições, dando dicas e esclarecendo dúvidas de todos os viajantes.

Tem uma viagem em mente?

Já sabe quem procurar!



Fale com Atelier de Viagem eles irão ajudá-lo!

21 99850-1699

contato@atelierdeviagem.com.br