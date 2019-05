Na noite desta quinta-feira, 23, aconteceu na sede da Lierj (Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), situada à Rua Beneditinos, 10, centro do Rio de Janeiro, uma Assembléia Geral Extraordinária que concedeu posse à nova Diretoria Executiva da entidade que gere o Carnaval da Série A da Capital Fluminense.



Autorizada pelo Exmo Senhor Doutor Juiz de Direito, Sandro Lúcio Barbosa Pitássi, da 37ª Vara Cível da Capital, as escolas presentes aprovaram por unanimidade as contas da gestão 2012-2019 e ratificaram a ata da Assembléia do dia 22/3/2019. A AGE teve a presença do Senhor ex-Presidente Renato Marins, que procedeu com a transição de forma pacífica e harmoniosa para a nova diretoria executiva, que assumiu imediatamente.



NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DA LIERJ:

PRESIDENTE EXECUTIVO – Wallace Palhares

VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO – Fábio Montibelo

DIRETOR DE CARNAVAL – Cícero Costa