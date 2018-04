Nova Iguaçu recebe Festival de Churros

Final de semana e feriado doce

Os fãs de um bom doce já podem comemorar: de sexta a terça – de 27 de abril a 29 de abril, das 14h às 22h – o Shopping Nova Iguaçu, recebe o Festival de Churros, já sucesso de público em outras edições realizadas pelo estado do Rio de Janeiro. Contando com expositores vindos de diferentes locais do país, como São Paulo e Curitiba, a feira traz ainda food trucks servindo hambúrgueres artesanais e tapiocas, além de beer trucks com rótulos especiais.

Para quem gosta da iguaria, haverá mais de 30 opções de churros gourmet, que variam entre o tradicional recheado, o espanhol, o em cone e até o que mede 25 cm – sempre com acompanhamentos que os deixam ainda mais apetitosos, como sorvetes, chocolates, confeitos e caldas. Entre os expositores, estão os Churros Da’Lê e o Monstruck Burguer Artesanal.

A organização apresenta como novidade o bubble waffle, uma variação da tradicional massa belga em tamanho maior, dobrada e recheada com os mais variados toppings que o cliente desejar. O evento faz parte da comemoração dos dois anos do Shopping Nova Iguaçu, com shows de MPB e Pop Rock. Haverá ainda Espaço Kids, com diversos brinquedos, além da realização de campeonatos de jogos de tabuleiro.

Serviço

Festival de Churros de Nova Friburgo

Shopping Nova Iguaçu – Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz – Nova Iguaçu – RJ

Sexta-feira, 27/04; sábado, 28/04; domingo, 29/04; segunda-feira, 30/04 e terça-feira, 01/05, das 14h às 22h

Facebook: www.facebook.com/festfood/

Instagram: @festfood_rj

