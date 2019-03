Nova promoção na Cantina BuonGiorno

Nova promoção na Cantina BuonGiornoA Cantina BuonGiorno, em Icaraí, lançou uma promoção para os amantes do risoto!

Quem é fã do prato poderá experimentar a iguaria, da tradicional casa de massas de Niterói, com 20% de desconto no jantar das segundas e terças, a partir das 18h.

São quatro sabores que variam desde camarão até pato confit.No cardápio o Gamberetti, risoto de camarão e aipo em molho aromatizado com azeite de trufas, sairá de R$ 63,90 por R$ 51,12; o Di Magdalena que é de funghi com tomate seco e rúcula, acompanhado de escalopes ao molho roti sairá de R$ 61,90 por R$ 49,52; para quem é fã de carne de porco o Agnello é de pernil de cordeiro confit marinado em vinho tinto e ervas que custará de R$ 60,90 por R$ 48,72.

Quem aprecia carne de pato o Di Pato é feito com pato confit marinado em vinho branco com ervas, vendido também de R$ 60,90 por R$ 48,72 nos dias da promoção.A cantina com estilo italiano, tem decoração rica em detalhes e bom gosto, o que proporciona uma imaginativa viagem, acompanhada de um ambiente familiar e aconchegante para jantar, almoço ou comemoração.

O cardápio de porções generosas é naturalmente uma atração, totalmente consolidado na gastronomia local e oferecendo variadas opções em um cuidadoso menu, na cia de uma selecionada carta de vinhos. E a pizza… a autêntica pizza Napolitana de longa fermentação e ingredientes 100% italianos, com massa sempre fresca, garante leveza absoluta para que o sabor venha sempre em primeiro lugar.

A Cantina BuonGiorno fica na R. Capitão Zeferino, s/n em Icaraí. Telefone: (21) 2610-7704.