Novidade de verão: Gelateria Piemonte lança gelato de After Eight

A Gelateria Piemonte sempre aposta em novos sabores de gelatos e tortas. E para o verão não seria diferente, claro. Chega às lojas de Copacabana, Leblon, Ipanema e Jardim Botânico, o gelato After Eight – menta com chocolate (a partir de R$18), ótima pedida para quem busca aliviar as altas temperaturas típicas do verão carioca. A menta pura – sem adição corante (por isso não apresenta coloração verde) – traz uma sensação de refrescância e as raspas de chocolate dão um toque especial. Combinação perfeita para a estação mais quente do ano!

Gelateria Piemonte:

Quem conhece a trajetória de Michele Coladangelo e sua filha Luisa, compreende a garantia de tamanha autenticidade. Os dois são apaixonados pela gastronomia e a família possui histórico com restaurantes no país da bota. Tudo começou há 60 anos, quando o pai de Luisa, nascido em Turim, passou sua infância na capital do Piemonte e apreciava as delícias em formato de picolé cremoso com crocante cobertura de chocolate. Vale ressaltar que a técnica era a única no mundo naquela época. Anos mais tarde, pai e filha conseguiram imprimir a marca do tradicional gelato italiano no cenário carioca.



Serviço:

Gelateria Piemonte



Loja Copacabana: Avenida Atlântica, 3056 – Copacabana