Novidades do cinema para o segundo semestre, tem muita coisa boa!

Não perca as melhores produções da segunda metade de 2019!

O primeiro semestre trouxe ótimas produções e o segundo vai manter a qualidade lá em cima!

2019 vem sendo um belo ano para os filmes. Produções fantásticas apareceram nas telonas de todo o mundo, como Vidro, Capitã Marvel, Dumbo, Shazam!, Pokémon: Detetive Pikachu e, é claro, Vingadores: Ultimato, que se tornou a segunda maior bilheteria da história mundial, com US$ 2,56 bilhões, perdendo apenas para Avatar.

Os anúncios levaram as expectativas do público lá para o alto, e quando os filmes foram efetivamente lançados, elas se concretizaram e agradaram a quem assistiu. Com isso, é normal esperar que os filmes do segundo semestre também sejam tão bons e bem-sucedidos quanto estes.

Felizmente, os cartazes dos cinemas estarão repletos de produções poderosas para o restante de 2019, as quais não deixarão os amantes cinematográficos na mão. Vale a pena conhecer os planos da Zelas para assistir a esses filmes quando lançados sob demanda, mas enquanto o momento não chega, confira os melhores anúncios para o final do ano, com potencial de levar milhões de espectadores às telonas!

Melhores filmes para o 2º semestre de 2019

Há opções para todos os gostos e estilos. Confira as datas e compre seus ingressos antecipadamente para não perder as estreias!

Homem-Aranha: Longe de Casa (Spider-Man: Far From Home, ação, 04/07)

Homem-Aranha: De Volta ao Lar foi o primeiro filme com o terceiro ator interpretando Peter Parker, Tom Holland, depois da trilogia de Tobey Maguire e dos dois filmes de Andrew Garfield. Essa será a segunda aventura com Holland no papel do protagonista.

Na trama, Peter Parker está em viagem e quer descansar de sua vida corrida e atribulada, mas como não poderia ser diferente, o crime o perseguirá. Agora, o vilão será o Mysterio (Jake Gyllenhaal), que promete acabar com a paz do Homem-Aranha mesmo durante as férias.

O Rei Leão (The Lion King, épico / live-action, 18/07)

“Os seus problemas você deve esquecer / Isso é viver / É aprender / Hakuna Matata”. Esse é um dos trechos de músicas mais conhecidos no que tange ao universo dos filmes, e a história de Simba será retratada mais uma vez nas telas de cinema.

O novo filme será um live-action, ou seja, interpretado por atores reais, em oposição à clássica animação de 1994, que completa 25 anos de existência em 2019. Simba chega para ser o sucessor de Mufasa no trono, mas Scar não está nada feliz com essa história e deseja mudar seu rumo.

Além de ser um filme que trará o que há de melhor em relação à animação gráfica, ele vem sendo muito aguardado por pessoas de diferentes faixas etárias, já que não há dúvidas de que O Rei Leão é uma das animações mais aclamadas e emocionantes da história.

It – Capítulo Dois (It Chapter Two, terror, 05/09)

A criatura Pennywise assustou a alguns e fez rir a outros em 2017, mas é certo que a primeira produção foi um grande sucesso. Por isso, ela voltará para as telonas neste ano, ainda baseada na obra literária de Stephen King.

A produção trará a versão adulta dos participantes do Clube dos Perdedores, que voltam a Derry para que possam colocar um fim no palhaço Pennywise, que muda de forma e se alimenta dos medos dos pequenos. A história se passa em 2016, ou seja, 27 anos depois da primeira produção, que era ambientada em 1989.

Coringa (Joker, ação, 04/10)

O ator Joaquin Phoenix será o responsável por atuar como Coringa, o maior vilão do Batman. As cenas que já foram reveladas da produção mostram que a atuação está muito boa, o que deve agradar os fãs de uma das histórias mais bem-sucedidas da DC.

A trama contará a história do vilão e mostrará o que aconteceu em sua vida para fazê-lo se transformar no Coringa. O filme se passará na Gotham City dos anos 80 e tem um orçamento previsto em US$ 55 milhões.

Zumbilândia 2 (Zombieland: Double Tap, ação / comédia, 10/10)

O primeiro Zumbilândia, de 2009, é um filme de ação e terror com boas doses de comédia que foi bastante aclamado na época. Então, depois de 10 anos, boa parte do mesmo elenco volta para interpretar seus personagens originais.

Ainda não há maiores detalhes sobre o enredo, mas é de se esperar que a história seja bem interessante e engraçada, com suas pitadas características de susto pela trama.

Star Wars: Episódio IX – A Ascensão Skywalker (Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker, épico / ficção científica, 19/12)

O filme, dirigido por J. J. Abrams, vem para fechar mais uma trilogia da série Star Wars, uma das mais aclamadas e de maior sucesso na área da ficção científica, com uma forte contribuição para a cultura pop.

Como o lançamento ainda está distante, não há maiores detalhes a respeito do filme, já que nem mesmo sua sinopse oficial foi divulgada, mas é de se esperar que a ação e a emoção presente nos outros filmes também apareça neste.

Prepare os ingressos para curtir os melhores filmes!

Da animação à ficção, do terror à ação, opções não faltam para visitar as salas de cinema neste último semestre de 2019 e curtir filmes que prometem entrar para a história como alguns dos melhores de seus gêneros.

Enquanto ainda não estão disponíveis no catálogo das TVs a cabo, o que deve ocorrer alguns meses depois de seu lançamento, principalmente para locação sob demanda, é melhor comprar os ingressos antecipadamente para conseguir assistir a todos esses lançamentos!