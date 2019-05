Novidades no Bar Do Horto

O Bar Do Horto, localizado no bucólico casarão aos pés do Cristo Redentor, acaba de incluir novidades no menu. Entre as apostas da proprietária Samantha Rodrigues, estão os Bolinhos de Feijoada com molho de pimenta (R$ 39/6 unidades), os Croquetes de Cordeiro , levemente picante, ao molho de menta (R$ 49/6 unidades) e o Maré Alta (R$64), arroz com cogumelos, lulas, camarões, azeitonas, temperado com ervas.

Serviço Do Horto:

Endereço: Rua Pacheco Leão, 780, Jardim Botânico.

Telefones: 21-3114-8439

E-mail: atendimento@dohorto.com.br.

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 12 às 02 horas.

Capacidade: 120 lugares.

Formas de pagamento: Todos os cartões de crédito e débito, Visa-vale e Ticket Refeição. Não aceita cheques.

Não entrega a domicílio.

Aberto em: 15/04/10.