Novo Ponto No Leblon e Comemora com Gelato Grátis

1000 copinhos de gelatos DE GRAÇA! – esse é o número mágico para brindar a abertura do quarto ponto da marca Vitali, desta vez no Rio Design Leblon. Nesta segunda-feira (26), a Vitali distribuirá gelatos gratuitamente, entre 12h às 20h, para comemorar a inauguração da sua quinta unidade. Na ocasião, os clientes poderão degustar os melhores sabores da marca, entre eles o Chocolate Belga, Yogurt com frutas vermelhas, Brownie, Doce de leite, Cookies Spicys – biscoito, gengibre, caramelo e canela, além dos clássicos Açaí, Limão siciliano, Morango, Coco, Manga.

Serviço:

Rio Design Leblon

Av. Ataulfo de Paiva, 270 – Leblon, Rio de Janeiro – RJ, 22440-033

