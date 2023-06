Novo single de Rebecca tem participação de Vivi Wanderley e Pabllo Vittar

Vivi Wanderley, dona dos hits “PLAYGROUND” e “VINGANCINHA”, está de volta em uma parceria inédita com as cantoras Rebecca e Pabllo Vittar. Vivi participa do novo hino do pop intitulado “ AEIOU ”. A parceria no lead-single do álbum da cantora Rebecca vem para posicionar ainda mais a Vivi como cantora POP. A música chega em todas as plataformas digitais às 21h, desta quinta-feira, 15 de junho. Já o clipe, fica disponível no canal da Rebecca ao meio-dia, de sexta-feira, 16/06.

Com uma letra repleta de duplos sentidos, Rebecca, Pabllo e Vivi dão aula de como gabaritar as provas do coração: “Eles querem saber/ Qual o segredo da jogada/ E aí qual vai ser?/ Vem assistir minha aula/ A, você vai aprender/ E, vem experimentar/ I, eu vou te iludir/ O, eu vou te usar”. Intercalando as vozes das três cantoras, a energia e o ritmo da música crescem até eclodir no refrão, acompanhado do break, que remete às icônicas músicas pop dos anos 2000 com um toque do eletrônico atual.

“O convite da Rebecca me pegou de surpresa! Eu fiquei muito feliz e lisonjeada com o projeto. Amei trabalhar com as meninas e com um diretor tão atencioso. Acho que vai ser incrível esse primeiro feat na minha carreira, estou muito animada”, comenta Vivi sobre a colaboração.

O clipe, dirigido por Giovanni Bianco – que já trabalhou com artistas como Madonna, Cher e Rihanna, além de ícones da música nacional como Anitta e Marisa Monte, apresenta o trio em um cenário clean e minimalista. Rebecca, Pabllo e Vivi se tornam o foco da imagem com seus looks coloridos e fashionistas. A coreografia é energética e tem muita sensualidade, marca registrada dos clipes de Rebecca.