Novo título do Tesouro Direto é investimento seguro e simples

O ano de 2023 começou com uma boa possibilidade para quem quer aplicar seu dinheiro: é o novo título do Tesouro Direto, que foi batizado como Renda +.

É claro que milhões de pessoas fazem seus investimentos no Tesouro Direto, sendo essa uma das aplicações financeiras que mais dão segurança porque se trata de nada menos do que título de renda fixa.

No entanto, desde a última semana de janeiro, as pessoas têm a chance de aumentar a sua aposentadoria usando o Renda +. Afinal, mais de 40% dos cidadãos, levando em conta os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acredita que precisaria de mais renda para alcançar uma aposentadoria confortável.

Um dos grandes diferenciais dessa nova forma de aplicação neste título público é a praticidade para pagamentos: até mesmo o PIX é permitido e não é preciso mais de R$30 para começar.

Investimento focada em gerar poder de compra

É claro que, para uma pessoa ter a aposentadoria que planejou para si, não adianta ter renda: é preciso que essa renda gere aquilo que os especialistas nomeiam como poder de compra.

Para economistas, isso quer dizer que aquela pessoa receba uma quantia que a permita consumir, que a permita conseguir comprar sua alimentação, pagar pelas suas contas, etc.

É por isso que o novo título do Tesouro Direto tem conquistado os investidores: porque ele sofre correção que é relacionada ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o comentado IPCA.

Sendo assim, durante todo o seu tempo de vigência, esse investimento é corrigido considerando esse índice e é dessa maneira que o governo federal, responsável pelos títulos do tesouro direto, garante que haja poder de compra para quem faz o investimento.

O que se pode esperar ao aplicar o dinheiro no novo título do Tesouro Direto?

Para quem nunca adquiriu títulos, é importante começar explicando que eles têm vencimento, ou seja, essa é a “data” na qual será possível fazer a retirada dos rendimentos.

No caso do Renda+, é preciso que aqueles que investem associam essa data de vencimento a quando eles desejam ter a sua aposentadoria disponível. Sendo assim, se eles pretendem estar aposentados em 2050, os seus títulos do Renda+ precisam ser adquiridos com esse vencimento.

É importante deixar claro que o governo federal explicita que essa aposentadoria só dura duas décadas. Sendo assim, o novo título do Tesouro Direto foi criado para pagar 20 anos de aposentadoria.

Vamos supor que a mesma pessoa que comprou os títulos do Renda+ com validade para 2050 acabe vivendo 30 anos: ela terá retorno desse investimento entre 2050 e 2070, não possuindo mais essa renda entre 2070 e 2080.

Autonomia do investidor é mantida

De forma geral, quem faz investimentos nesse título de renda fixa tem a ideia de aguardar até o seu vencimento para que os juros sejam recebidos. Isso é ainda mais importante para o Renda+ porque se trata de uma aplicação financeira visando vários anos à frente.

Porém, é claro que o investidor mantém a sua autonomia, o que significa que, se ele tiver alguma emergência financeira e quiser desfrutar dos juros até aquele momento, ele pode fazer a venda do Renda+.

É importante que se diga que, nesse caso, a pessoa pode ter uma perda: afinal, a comercialização vai acontecer de acordo com o quanto esse título estiver valendo até ali. Infelizmente, se ocorrer uma desvalorização temporária, a pessoa vai ter um prejuízo considerando o quanto pagou.

Sendo assim, quem opta pelo novo título do Tesouro Direto precisa evitar ao máximo fazer a sua venda antes de atingir a sua validade.

Valores de custo desse investimento são mais atrativos

Uma razão e tanto para que haja mais gente interessada no Renda+ é que não se paga a custódia todos os semestres, da mesma forma que se faz com os outros títulos. Na realidade, só existe uma cobrança para quem decidir vender seu título sem esperar o vencimento.

Com isso, aqueles que realmente aguardarem o vencimento para ter acesso ao valor acumulado (que pode ser retirado mensalmente ou de uma única vez) acabam sendo liberados de pagar a taxa de custódia.

No entanto, é claro que será preciso incluir o Renda+ na declaração de imposto de renda, mesmo que o resgate seja feito no vencimento: para essas pessoas, a alíquota será a mais baixa, de 15%.

Já para quem tiver um imprevisto financeiro e precisar do seu título do Tesouro Direto em até seis meses, será preciso pagar a alíquota de 20%.

Como comprar o novo título do Tesouro Direto

Para quem tiver intenção de aumentar o quanto receberá como aposentadoria por meio da compra desses títulos, é preciso ir até o site do Tesouro Direto para fazer o seu investimento ou simulação.