Nutella caseira muito fácil de fazer.

Que a nutella original é deliciosa, eu não posso negar! Mas ela carrega muitas coisas ruins nutricionalmente falando, e também quando pensamos no meio ambiente. Não só pelo fato de não ser vegana, mas por ser mais uma embalagem no lixo.

A versão vegana é deliciosa, sem glúten e ridiculamente próximo da realidade, e bem mais nutritiva, e você vai conseguir fazer em casa facilmente. No final do texto você encontrará a receita de Nutella caseira muito fácil de fazer.

Manteigas de castanhas e nozes tem alto teor proteico, tem muitas fibras e gorduras saudáveis ​​assim como vitaminas E e B6, ácido fólico, niacina, magnésio, zinco, cobre e potássio.

Pra essa receita é usada a manteiga de avelã.

Essa manteigas são muito fáceis de fazer em casa, mas você precisa de um processador.

Cada uma tem seu tempo, e método, mas a avelã, precisamos começar torrando elas um pouco.

Isso aquece os óleos naturais, fazendo que eles sejam liberados mais facilmente na hora de processar, além de ajudar a soltar a pele.

(foto – Ingredientes da nutella industrializada)

Quando você começa a bater, parece que nada vai acontecer, mas fica firme e não desiste, por que quando menos se espera, aquela noz, que virou um pó, via uma manteiga linda, brilhante e cremosa!

Para adoçar, existem muitas opções. O único problema agora vai ser descobrir com o que você vai comer sua nutella.

Ingredientes:

2 xícaras de Avelã

1/2 xícara de açúcar demerara/maple syrup/tâmaras demolhadas

4 cs de cacau em pó (pode ser chocolate derretido)

2 cs Extrato de baunilha ~ Opcional

1pitada de sal

Modo de preparo

∴ Comece assando as avelãs, no fogo baixo-médio por 15 minutos. Quando retira-las espere secar, e com a ajuda de um pano de prato, ou só com as suas mãos mesmo (faz mais bagunça), esfregue umas nas outras pra que soltem a casca, pois as cascas são amargas, então vamos tentar tirar o máximo possível.

∴ Coloque-as no processador, e bata até que cheguem na consistência de manteiga.

Isso deve levar de 10-15 pra acontece, mas vale a pena a espera!

∴ Adicione o cacau, açúcar, baunilha e sal e bata mais um pouco.

∴ Bem rápido você já consegue ver que está tudo misturado e a sua Nutella Vegana pronta para ser deliciada!

♡ Depois me conta aqui com o que você decidiu comer ela!

Um dia lindo e doce pra você!

