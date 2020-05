Nutricionista e Digital Influencer compartilha sua Life Style e dá dicas de moda no Instagram

Seu nome é Mariana Uchoa. Formada em Nutrição, ela compartilha com seus seguidores seu estilo de vida através do consumo de alimentos saudáveis, treinos, algumas receitas, além de dar dicas de moda.

Nutricionista e digital influencer, Mariana é conhecida pelo seu jeito de menina, mas também de mulher. Profissional competente, estudiosa e responsável, dona de casa, longe dos pais, mas que exibe seu lado brincalhona e divertida nas redes sociais.

A influenciadora digital também é Bacharel em Direito, mas nunca se identificou na profissão. Atualmente, reside em Salvador. Com o apoio dos pais, Mariana decidiu abrir uma loja de produtos naturais e suplementos em um grande shopping da cidade. Foi então que decidiu cursar nutrição.

Este foi o grande diferencial em sua vida. Poder mudar para melhor o estilo de vida das pessoas, seja no consultório, seja em sua conta no Instagram. Um de seus grandes sonhos é alcançar o maior número possível de pessoas no intuito de alertá-las sobre a importância da nutrição na saúde de forma descontraída e com muito alto astral. Uma nutricionista preocupada em fazer a diferença no mundo digital e nas pessoas que a acompanham.