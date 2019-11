Há um ano casal se conheceu na policlínica municipal de Búzios.

Imagine encontrar o amor da sua vida na terceira idade. Dois idosos de 81 anos se conheceram na fila de espera da policlínica, se apaixonaram e acabaram de se casar.

Diogenes Alves de Almeida, 81 anos, ou “Seu Didi” como é conhecido no Cruzeiro da Rasa, bairro onde mora há 29 anos, é natural de Muriaé, tem 10 filhos, 24 netos e 3 bisnetos.

Ilma Clotildes 81, nativa de Búzios, do bairro São José, tem 7 filhos, 9 netos e 4 bisnetos e dois tataranetos.

Os dois se conheceram em outubro de 2018, na policlínica municipal de Búzios, ambos aguardavam consulta para o mesmo especialista “otorrino”.

“Eu estava sentado. Ela chegou e começamos a conversar. Trocamos telefone e iniciamos um namoro durante um ano e, nos casamos no último dia 29/10”, disse Didi, entusiasmado.

Segundo ele, todos os filhos de ambos os apoiaram.

“Tivemos a benção de todos os filhos meus e dela. Ela tem três filhos que vivem na Espanha, um em São Paulo, dois no Rio e um aqui em Búzios que vive com ela. Eu tenho 8 que moram aqui em Búzios, 1 em vitória e outro em Varre-Sai”, contou.

O casamento aconteceu no cartório de Búzios e foi realizado pela Juíza de Paz, Tânia Mara Danan. Teve a presença da família e do Pastor Moreti, da Primeira Igreja Batista do Jardim Peró.

“Ela entrou de vestido, maquiagem, cabelo e unhas feitas. Ele também veio em um estilo bem esporte fino, a cara de Búzios. Depois do cartório a família fez uma recepção na casa da tia Marcia, filha do meu avô”, disse a neta postiça Viviane Araújo Martins.

Segundo Ilma, a felicidade tomou conta do seu coração.

“Estou com muito prazer de viver e amar o ‘meu marido’. Como eu disse antes, ‘O amor não tem idade’”, finalizou.

Por Bebeto Karolla