O Banco Central do Brasil anunciou recentemente algumas mudanças nas regras do sistema de pagamentos Pix.

Essas mudanças incluem o aumento dos limites de valores nas transferências, assim como o aumento dos valores das modalidades Pix Saque e Pix Troco.

Segundo o Banco Central, essas alterações têm como objetivo simplificar o uso do Pix e melhorar a experiência do usuário no país. As novas regras entrarão em vigor em 2 de janeiro de 2023.

Uma das principais mudanças é a eliminação do limite de valor por transação, sendo mantido apenas um limite por tempo.

Isso significa que, se um usuário tiver um limite de R$ 600 por transação e um limite máximo de R$ 1.200 por dia, ele não precisará mais realizar duas transações para transferir valores acima desse limite.

Além disso, as instituições financeiras agora podem oferecer personalizações noturnas para os limites de Pix, que antes eram das 20h00 às 6h00. O limite diurno para as modalidades Pix Saque e Pix Troco também foi aumentado de R$ 500 para R$ 3 mil, enquanto o limite noturno passou de R$ 100 para R$ 1 mil. Além disso, o Tesouro Nacional agora poderá pagar salários, aposentadorias e pensões por meio do Pix, assim como muitas empresas já fazem.