O Botafogo está eliminado da Copa do Brasil de 2023

Com uma impressionante presença de 37.682 torcedores no Estádio Nilton Santos, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Athletico-PR. No primeiro jogo, o Furacão garantiu uma vitória de virada por 3 a 2, após estar perdendo por 2 a 0, proporcionando uma vantagem para a partida de volta, disputada no Rio de Janeiro. No embate decisivo, o Botafogo conseguiu conquistar uma vitória por 1 a 0, graças a um gol marcado por Tiquinho Soares aos 17 minutos do primeiro tempo.

O time manteve esse placar até o fim do jogo, levando a disputa para os pênaltis. Vale destacar que o Athletico-PR não conseguiu finalizar ao gol em nenhum momento durante a partida e teve apenas 38% de posse de bola, mostrando uma defesa sólida e uma eficiente estratégia de controle do jogo por parte do Botafogo. Nas cobranças de pênalti, o goleiro Bento foi o grande protagonista. Com defesas impressionantes, ele frustrou as tentativas de Tiquinho Soares e Tchê Tchê.mPor outro lado, o Furacão teve êxito em todas as suas cobranças, com Thiago Heleno, Vitor Bueno, David Terans e Alex Santana mostrando-se calmos e precisos.

Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o Botafogo agora direciona suas atenções para o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, nas quais se encontra na liderança em ambas as competições. Esses resultados promissores demonstram a força e a determinação do time, que buscará superar essa derrota e manter o alto desempenho nas próximas disputas, sob comando de Luís Castro.