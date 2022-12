O Brasil é o maior mercado de eSports da América Latina

O que se pensava ser apenas um meio de diversão durante os anos 1990, hoje é considerado um dos mercados mais promissores do momento. Entenda o que o Brasil representa no mercado de eSports.

O avanço tecnológico contribuiu fortemente para o aumento da capacidade de processamento de dados, melhorias significativas na entrega gráfica e, consequentemente, criou-se um mercado novo: o mercado de eSports. Com uma estimativa de movimentação financeira de US$200 bilhões para 2023, o mercado global de jogos tornou-se extremamente atrativo e faz parte do futuro econômico do Brasil, movimentando parte da geração mais conectada da história.

Muitos jovens estão se consolidando no mundo dos jogos, seja pelo celular, PC ou console, o que começou como um entretenimento mais do que nunca virou profissão. O Brasil é o maior mercado de eSports devido à sua apaixonada comunidade de gamers e ao sucesso de suas equipes em torneios pelo mundo afora. Nomes como Fúria, LOUD e MIBR fizeram do Brasil uma das principais regiões no Counter-Strike desde a conquista de um Major em 2016 pela SK Gaming. Equipes de Rainbow Six Siege, League of Legends, Rocket League e Free Fire também atraem uma fiel legião de fãs.

Desdobramentos lucrativos

League of Legends (LoL) é um jogo que foi desenvolvido pela Riot e é jogado por mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. O torneio de League of Legends do Brasil, o CBLoL, teve uma média de 136 mil espectadores durante o Spring Split de 2022, ou seja, mais do que o LCS tinha até o momento, provando a força do mercado brasileiro para games.

Graças ao crescente interesse por esports no Brasil, os jogadores que se amarram em uma boa playlist viraram alvo para outros mercados e vão descobrir as trilhas sonoras que mais combinam no universo de League of Legends, por exemplo. A LoL lança uma nova proposta musical ao lado do Spotify, o maior serviço global de streaming de música, aproveitando a temática do LoL para adentrar outros mercados. São 17 playlists que abordam os mais variados gêneros, do pop ao sertanejo eletrônico e punk rock. Quer um exemplo melhor do que este de como ‘unir o útil ao agradável’ e aproveitar um mercado que está aquecido? Quase impossível!

eSports e o mercado de apostas no Brasil

Dos 72% dos brasileiros que afirmam jogar regularmente, quase 41% o fazem pelo celular enquanto o PC está em 19,5%. Os jogos para celular são mais acessíveis para pessoas em todo o mundo, e isso possibilita uma nova relação entre jogos, apostas e eSports. As equipes brasileiras lideram os maiores títulos de FPS tornando-se o único país a conquistar os maiores títulos em todos os três shooters: VALORANT, CSGO e Rainbow Six Siege. Isto significa que é possível obter bônus de cassino nos melhores sites de apostas online aproveitando o excelente desempenho dos brasileiros em torneios semelhantes.

Parece que o país conhecido como o ‘país do futebol’ traz times campeões em muitas outras modalidades, incluindo eSports. Isto faz com que o público brasileiro se interesse ainda mais pela ampliação de ganhos que este bom desempenho pode trazer, o que inclui apostas, apostas esportivas, premiações atrativas e bônus variados. Não deixe de conferir!