O BRIGADEIRO FAMOSO DO BRASIL, VEM DO CEARÁ.

Tiago Cordeiro, um dos empreendedores mais famosos do Ceará e disputado em festas e eventos em Fortaleza, comemora mais uma parceria nacional. Dessa vez, o jovem comunicativo que já participou da festa de aniversário de Anitta NO Rio de Janeiro, e mais recentemente da festa de Léo Santana em Salvador, fornecerá o conhecido “brigadeiro dos artistas” no casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães em Sergipe

Com três anos no segmento de eventos, o jovem Tiago Cordeiro busca ampliar suas conexões fora do Ceará através de sua interação nas redes sociais. O brigadeiro dos artistas Sempre buscando inovações acompanhadas de qualidade em seus serviços e produtos, o empreendedor não se limita a barreiras geográficas para alavancar o seu sucesso empresarial. Desta vez, Tiago Cordeiro viaja ao Rio de Janeiro para participar da festa de aniversário de 22 anos da funkeira Jojo Todynho

O empreendedor o brigadeiro dos artistas leva a sério o objetivo de crescimento exponencial de sua empresa de eventos por meio de divulgação e marketing no Instagram, sua conta já alcança milhares de pessoas que estão sempre atentas às novas tendências de serviços para festas. O jovem empresário acredita na criação de oportunidades e na auto responsabilidade para obter relevância e conhecimento no mercado.

Febre entre as celebridades, o empreendimento já acumula mais de 200 mil seguidores no Instagram. De acordo com o empresário de 20 anos, o sonho de montar o próprio negócio vem de muito cedo, quando ainda era criança. “Desde os 15 anos eu vendo dindin gourmet no centro da cidade, em lugares como o pátio central, na feira da José Avelino. E eu sempre tive vontade de ampliar o serviço em festas”, explica.

Thiago também revela que a oportunidade de fazer o “O brigadeiro dos artistas” crescer surgiu após a adição de uma caixa para depositar os alimentos. “Depois disso eu comecei a fazer pipoca, algodão foce, crepe, brigadeiro e um dindin alcoólico que todos adoram”, conta.

A partir disso, ele iniciou parcerias com celebridades locais, como a cantora Solange e Wesley Safadão.”Graças a deus as coisas foram dando certo. Eu comecei a sair do centro porque minha agenda de eventos acabou ficando muito cheia, mas as vezes eu ainda vou deixar dindin nas lojas de lá porque eles pedem muito”, explica.

Colocar o próprio negócio faz parte do sonho de boa parte dos brasileiros. Quando essa vontade é unida com o talento para vendas, os resultados podem ir além dos satisfatórios. E foi isso que aconteceu com Thiago Cordeiro Batista, fundador da marca de Brigadeiro “ O brigadeiro dos artistas” que fez parte do cardápio do aniversário da poderosa Anitta,Ele forneceu tabuleiro de doces veganos, feitos exclusivamente para o aniversário.

A primeira oportunidade de levar o negócio para fora do Estado aconteceu no meio do ano passado, quando foi convidado pelo influenciador digital Carlinhos Maia para o casamento de sua amiga “Figurante”. De acordo com Thiago, só naquele dia, o perfil do ” o brigadeiro dos artistas “ no Instagram ganhou aproximadamente 15 mil seguidores.

Pouco tempo depois, ele retornou a Alagoas, dessa vez para o aniversário do noivo de Carlinhos, Lucas Guimarães, de quem é muito amigo. Através dele, Thiago também levou o “O brigadeiro dos artistas” para o aniversário de Jojo Toddynho, em janeiro deste ano.

a participação no aniversário de Anitta aconteceu por incentivo dele próprio, após entrar em contato com a assessora da cantora e apresentar a marca. “Foi tudo passado por ela [Anitta]. É um processo bem restrito. A assessoria dela mandou uma foto minha, contou a minha história e que eu adoraria estar no evento em troca de divulgação”.