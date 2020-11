O cirurgião plástico Antonio Pitanguy é o novo queridinho da cirurgia plástica do Brasil

Neto de ninguém menos do que o saudoso professor Ivo Pitanguy e filho de outro mestre, Paulo Müller, O Dr. Antonio já está arrasando fora do Brasil. Ele acabou de entrar para a Sociedade de Cirurgia Plástica de Mônaco, que é regida pelo Príncipe Albert e reúne os maiores cirurgiões plásticos do mundo. “Acho que é uma honra esse reconhecimento dos colegas. A cirurgia plástica brasileira é reconhecida no mundo inteiro”.

O caminho para chegar em um dos topos da cirurgia plástica mundial foi longo. Ele fez residência em cirurgia geral no Hospital Carlos Chagas e em cirurgia plástica no Instituto Ivo Pitanguy, quando operou diversas vezes ao lado do mestre.”Meu avô me disse para primeiro me tornar médico e depois cirurgião plástico. Por isso fiz primeiro a residência em cirurgia geral e depois cirurgia plástica “, diz.

A complementação foi também com um mestre: seu pai, o cirurgião Paulo Müller. Ex-aluno do professor, Müller é considerado um dos melhores cirurgiões plásticos do mundo. Como assistente de seu pai durante cinco anos ele deu o último passo para abrir seu primeiro consultório. “Operei muito com o meu pai. Ele é um grande cirurgião plástico especialista em face. E ele segue as técnicas do meu avô, o que é muito importante,”explica.



A abertura do primeiro consultório foi em 2018 na mesma rua Dona Mariana onde seu avô tinha sua prestigiada clínica. Mas, como ninguém é de ferro, ele, apaixonado pela beleza de Angra dos Reis, atende lá uma vez por semana. “Estou atendendo e operando em Angra porque tenho um vínculo afetivo muito grande com a cidade. É um dos lugares mais bonitos do Brasil e tem tudo para ser um polo de turismo médico,” conclui.