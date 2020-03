O destino que acerta em cheio as expectativas seus clientes

Se você quer planejar uma boa viagem, encontrando passagens com preços mais em conta e pacotes excepcionais, a Françatur irá mostrar pra você algumas dicas de lugares e possibilidades incríveis, para salvar suas tão planejadas férias, bora?

No Brasil

Aqui, na terra dos tupiniquins, na maior parte do ano temos dias quentes. Isso porque o país possui um clima tropical. Regado de praias e boa culinária, o país se destaca como sendo um dos mais receptivos na América do Sul.

De acordo com uma lista de melhores lugares divulgado pelo site TripAdvisor, lideram: lençóis maranhenses, no Maranhão; Pipa, no Rio Grande do Norte; Morro de São Paulo na Bahia; e as cachoeiras da chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás.

Polinésia Francesa

Localizada próximo a Nova Zelândia, no oceano pacífico, a Polinésia é um país rodeado pelo Oceano Pacífico Sul , por quase 3 milhões de quilômetros quadrados. Com vistas deslumbrantes, os 5 arquipélagos fazem o coração do visitante!

O encanto do lugar, é como uma cereja sobre o bolo e são as ilhas, que podem ser visitadas e que são rodeadas de montanhas de origem vulcânica. São elas: Ilha Gambier, Ilha Austrais, Ilha Marquesas, Ilha Tuamotu e a Ilha da Sociedade.

No país, a estação mais quente começa em novembro e vai até o mês de abril.

Maldivas

Já no Oceano Índico, temos as Maldivas, destino de muitos famosos ao redor do mundo, existem 1190 ilhas divididas em 26 atóis no Oceano Índico. No país, predomina o clima tropical assim como no Brasil.

Geralmente, a escolha certeira para este paraíso se dá por 3 motivos: por ser um belo local, e por ter as suas praias de areias bem claras, mar azul e águas bem quentes.

Peru

Ainda na América do Sul, o Peru se destaca pela sua grandiosa parte da floresta amazônica e riqueza histórica cultural como as antigas cidades Maia e as misteriosas linhas de Nazca.

Na lista dos viajantes que pretendem viajar para o Peru, Cusco se elenca como sendo o primeiro lugar. Isso porque é Patrimônio Histórico da Humanidade, ostentando suas ruas e becos calçados em pedras, que remetem à época dos Incas. A capital do país, Lima, tira suspiros dos viajantes, pela sua arquitetura colonial. No entanto, os mistérios de Machu Picchu ligam viajantes de várias partes do Globo.

México

A cidade conhecida pela sua culinária apimentada, aparece na lista dos melhores destinos para desfrutar de férias memoráveis.

Vizinho dos Estados Unidos, o México (País) é famoso por sua teledramaturgia, exportada para vários países do continente americano, se destaca pela sua gastronomia picante, que é considerada Patrimônio Imaterial da Humanidade.

No país, os turistas buscam visitar as várias pirâmides, a cidade arqueológica de Chichén Itzá e o Centro Histórico da Cidade do México, que guarda parte do patrimônio asteca mundial.

Ilhas Sychelles.

Sendo o último de nossa lista, as ilhas Sychelles é o local apropriado para quem gosta de muito dinamismo. Mergulhar, velejar e pescar, são as principais atividades praticadas nas suas 115 ilhas.

Localizado no nordeste de Madagascar, o local é simplesmente paradisíaco. Suas águas cor azul turquesa, chamam atenção dos turistas. A culinária predominante é uma mistura da França, Índia e oriente. Pela cultura local, os pratos mais consumidos são preparados com frutos do mar, pela facilidade de pesca.

Com tantos lugares legais e bonitos, com certeza, agora será mais fácil escolher um destino incrível e aproveitar ao máximo a próxima viagem!

