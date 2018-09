“O diário de Jim” no Teatro Café Pequeno em outubro

DE UM JOVEM PARA OS JOVENS

Espetáculo “O diário de Jim” leva questões contemporâneas da adolescência e da juventude ao Teatro Café Pequeno durante o mês de outubro

Um filme inspira um jovem a produzir arte. Em tempos de crise para a cultura, é fundamental falar sobre a importância da arte na vida das pessoas, sobretudo na de adolescentes e jovens, que buscam seu lugar no mundo. A peça “O diário de Jim” é exatamente fruto de uma busca do ator – e agora autor – Treison Lohan, de 25 anos. Inspirado no filme “Diário de um adolescente” – de 1995, estrelado por Leonardo Di Caprio –, Lohan escreveu “O diário de Jim”, que estreia no dia 2 de outubro, no Teatro Municipal Café Pequeno, às terças e quartas-feiras, no horário das 22h.

Se o filme fala de um adolescente que, perdido no mundo das drogas, encontra uma motivação para a vida na literatura, a peça retrata a vida de um jovem resgatado do vício pela arte, mais precisamente pelo teatro. Autobiográfico, o texto de Treison Loran só poderia ser interpretado por ele mesmo.

Autor e ator, Loran construiu uma narrativa intimista, carregada de problemas que aflingem os jovens contemporâneos – como bullyng, preconceitos, drogas – e com referências do universo atual, a exemplo das redes sociais e da dependência dos aparelhos de celular.

Sinopse

Jim é um jovem de 17 anos, com pais separados, que sonha em se tornar um jogador de basquete profissional. Influenciado pelos amigos, ele acaba se envolvendo no mundo das drogas. O enredo conta a luta de Jim para se salvar e tentar refazer sua vida com a ajuda da mãe, num caminho difícil, mas que leva a um desfecho surpreendente.

Trajetória de “O diário de Jim”

O espetáculo “O diário de Jim” estreou na formatura de Treison Loran na faculdade de licenciatura teatral e já foi apresentado em pequenas temporadas em teatros cariocas: Gonzaguinha, Arthur Azevedo, Arena Jovelina Perola Negra e Candido Mendes.

A peça rodou em turnê, tendo sido apre sentada no Teatro Municipal de Angra dos Reis e no Festival de Teatro de Curitiba, no Paraná.

No dia 28 de setembro, às 16h, a peça será encenada na sala anexa do Teatro Municipal de Angra dos Reis, participando da 13ª edição da FITA – Festa Internacional de Teatro de Angra, um dos maiores festivais de teatro do Brasil, celeiro de jovens artistas, responsável por revelar atores, dramaturgos e espetáculos no cenário brasileiro de teatro.

Trajetória de Treison Lohan

Formado em Licenciatura Teatral pela Faculdade Estácio de Sá, Treison Loran cursa, atualmente, o 5º período em Bacharelado pela CAL.

Nascido e criado em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Quando criança, sonhava em ser jogador de futebol, esporte que praticou, profissionalmente, até os 18 anos.

Começou a estudar teatro depois da separação traumática dos pais, que o havia levado a se envolver com drogas.

Em 2015, foi protagonista do filme ”Invisibilia”, de temática homoafetiva, que teve em mais de 2 milhões de visualizações no Youtube, sendo o filme nacional com mais visualizações da internet. Foi protagonista do filme ”Depois de você” na emissora Cine Brasil TV. Fez participação nas novelas ”Malhação – Pro dia nascer feliz” e ”O outro lado do paraíso”.

É, atualmente, no cenário do circuito profissional de teatro carioca, o ator mais jovem em cena com um monólogo dramático.

Ficha técnica

Texto: Treison Lohan

Direção: Jadson Rodrigues

Elenco: Treison Lohan

Preparação vocal: Carla Guapyassu

Sonoplastia: Talyson Marks

Iluminação: Talyson Marks

Cenografia: Jadson Rodriguez

Classificação: 16 anos

Apoio: Restaurante Rancho Petisco

Serviço

“O diário de Jim”

Temporada: de 2 a 31 de outubro

Horário: 22h

Local: Teatro Municipal Café Pequeno

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 269 – Leblon

Ingressos: R$40 (inteira) R$ 20(meia-entrada)

Classificação: 14 anos