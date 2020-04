O digital influencer Tiago Ravaiani vem fazendo história nas redes sociais

Natural de Guarapari (ES), o capixaba Tiago Ravaiani sempre foi amante da música e da arte de escrever. Tocou na igreja e cantou na noite em bares da cidade e da região metropolitana da grande Vitoria.

Sempre ligado à arte, se distanciou dos palcos para dar início sua carreira profissional. Desde 2016 vem fazendo um trabalho de motivação pessoal e controle emocional em sua rede social Instagram.

Considerado por muitos um “anjo da internet”, Tiago já ganhou milhares de seguidores nos últimos anos e vem ajudando de maneira simples e objetiva milhares de pessoas em suas postagens na rede. Com um bordão de fácil aceitação, a hastag “continua” tem crescido muito devido a conquista que caiu no gosto no público.

Quando questionado sobre o motivo de Tiago utilizara hastag “continua”, ele não mede as palavras. “Devemos continuar nossos sonhos, nossa história nossa vida, nossos objetivos. Somos uma mistura de sentimentos a vida nos proporciona um recomeço diário. E algumas pessoas precisam entender apenas isso para poder acreditar em dias melhores. Esse é minha contribuição na vida das pessoas”, afirma Tiago.

Para o influencer, o maior reconhecimento é quando uma pessoa fala que ele ajudou de alguma forma e que a pessoa encontrou motivos para continuar.

Hoje ele é uma referência motivacional e a sua influência como personalidade digital vem ganhando espaço em todo Brasil. Como influenciador digital, Tiago é reconhecido pelos empresários por ser uma boa referência para indicar produtos e divulgação de suas empresas.

Muito esperado pelo público que acompanha seu trabalho, ele quer lançar seu livro até o final do ano e comemora, pois ele considera que é mais uma forma de contribuir para o bem-estar das pessoas.

Para quem quiser acompanhar o trabalho de Tiago Ravaini, basta acessar o perfil no Instagram @tiagoravaianix.

