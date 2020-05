O ‘Domingão é do Faustão’, mas o “SABADÃO é do JOÃO” !

E se a Conversa é com o Bial, o “BATE PAPO é Com o João Luiz”. O jornalista e produtor cultural recebe convidados especiais em 02 programas de entrevistas e entretenimento.

Evidentemente que isso não passa de uma grande brincadeira do produtor cultural João Luiz Azevedo que, depois de passar os primeiros 45 dias de quarentena decepcionado e preocupado com a perda financeira e profissional junto aos seus inúmeros shows cancelados, deu a volta por cima e criou programas diários para prestigiar os colegas e, principalmente, esquecer o Covid e a quarentena que provocou o cancelamento ( ou adiamento ?!) de 88 shows (datas de apresentações), somente entre os meses de março, abril e maio/2020.

O musical “Gonzaguinha: O Eterno Aprendiz” teve a temporada no Teatro Fashion Mall interrompida, a estréia nacional dos musicais “Emílio Santiago: Dos Festivais às Aquarelas” no Teatro João Caetano e “Wando: Fogo e Paixão” no Teatro Carlos Gomes além da temporada de um stand up que seria apresentado aos domingos, de abril e maio/2020, no Teatro Fashion Mall também foram cancelados, sem novas datas para apresentações.Fora isso, shows com a cantora Claudya (do musical ‘Evita’) no Teatro Fashion Mall e no Centro de Referencia da Música (na Tijuca), ‘

As Divas do Sambalanço’ com as cantoras Eliana Pittman, Claudette Soares e Dóris Monteiro no Teatro Fashion Mall e no Teatro Municipal de Niterói também foram cancelados.O show de lançamento do Cd em homenagem ao cantor Ivon Curi, o show das Mulheres de Chico e do cantor Marcio Gomes em homenagem aos 100 anos de Nelson Gonçalves, no Projeto 15 PRAS 7, no Teatro João Caetano também foram cancelados.Isso sem falar no projeto “Julieta In Concert” em sociedade com a produtora Amanda Bravo, na Casa Julieta de Serpa que só foi apresentado o primeiro show do festival, justamente o show inaugural (e único) do Claudio Lins, justamente na 6af, 13/03, o fatídico dia em que os teatros foram fechados, sem data para serem reabertos… Nesse mesmo projeto já estavam divulgando shows com o Carlos Colla, Rubens Kurin ao lado do pianista Leandro Braga cantando Taiguara, Wagner Tiso, Watusi, João Donato & Joyce, Eliana Pittman em Tributo ao seu pai Booker Pittman, o Quarteto do Rio (ex Os Cariocas) e muitos outros.

No Projeto “Sempre as 8”, no Teatro Fashion Mall, foi cancelado shows em homenagem ao Ney Matogrosso, Clube da Esquina, Roberto Carlos, Carpenters, Elis Regina e Noel Rosa. Fora isso, as apresentações do musical “BElchior: Ano Passado eu Morri, mas Esse Ano eu não Morro” no Teatro Rival Refit e em Belo Horizonte (MG), o show do cantor Agnaldo Timóteo no Cine Theatro Brasil Vallourec em BH também foram cancelados.

Temporadas confirmadas do musical “Gonzaguinha…” no Teatro Carlos Gomes e no Teatro do Norte Shopping foram canceladas (ou adiadas, quem garante?!). Da mesma forma uma nova temporada do musical sobre o Emílio Santiago no teatro Fashion Mall também perdeu o foco… tudo muito difícil, tudo muito triste… mas temos que acreditar que isso vai passar…

Para espantar o pesadelo de ter 88 shows, eventos e projetos Cancelados (ou adiados?!), desde o dia 13 de março 2020, dia do fechamento de TODOS os Teatros e Casas de Shows, o produtor cultural João Luiz Azevedo criou, durante essa quarentena, 02 programas de entrevistas e entretenimento junto aos seus colegas de trabalho.

Foi a maneira que encontrou pra manter o seu publico ligado aos artistas com quem trabalha e admira. Que são muitos, é verdade …

De 2af a 6af, sempre as 17h, ele apresenta o BATE PAPO Com o JL onde conversa, de forma descontraída, com colegas das artes, pela sua pagina no facebook. ( https://www.facebook.com/joaoluiz.azevedo )

Pelas lives de seu celular já passaram o jornalista Mauro Franco (editor do jornal do Posto Seis ); o ator, diretor e produtor cultural Renato Prieto (que protagonizou o filme “O Nosso Lar” interpretando o espirito do ‘André Luis’); o cantor e compositor Luciano Bahia; o editor do site ShowGuide Marcelo Leta; o ator, diretor e produtor cultural Limachem Cherem (fundador da primeira escola de Papai Noel no Brasil) que atualmente é diretor da área do Circo no SATED ( Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do RJ); o ator, diretor e produtor teatral Victor Hugo Santiago; o diretor e produtor teatral Francis Mayer que produziu vários sucessos como ‘Querelle’, ‘Se Você me Ama’, ‘Namoro’, ‘Angela Maria: Lady Crooner’ entre muitos outros; o editor do site ’15 Minutos de Arte’ Léo Uliana; o ator, diretor e professor teatral Ivan Martins; o autor, diretor e produtor teatral Marcio Azevedo responsável por sucessos como ‘Eu Sempre Soube’, ‘SuperMoça’, ‘Versos de Hollanda’ entre outros; o guia de turismo Orlando Kremer Machado; a produtora da radio Tupi Patricia Ingo, a atriz, bailarina, cantora, professora, diretora, produtora cultural Maria Lucia Priolli; o cantor tenor do Theatro Municipal do RJ Wladimir Cabanas; a atriz (pornô), cantora, bailarina Regina Soares que ficou conhecida, no inicio dos anos 90, como Regininha Poltergeist apresentando-se ao lado do Fausto Fawcett; a atriz, produtora cultural e poetisa Vanessa Fontana; o músico, empresário e produtor artístico Sidney Leonel, que interpreta o maestro Ray Conniff no show ‘Tributo ao Ray Conniff’; a dubladora Monica Rossi.

Os próximos convidados são o professor universitário João Luiz de Souza, que criou em 2004 o ‘Corujão da Poesia’, a única vigília semanal – gratuita – de poesia, literatura e música da América Latina (Hoje, 6af, dia 29/05); o diretor artístico Fernando Bicudo (2af, dia 01/06); o autor, tradutor, diretor e produtor teatral Flavio Marinho (3af, dia 02/06); o cantor e compositor Carlos Colla (4af, dia 03/06); o humorista (‘filho’, empresario e produtor do grande Chico Anisio) André Lucas (5af, dia 04/06); a cantora e compositora portelense Eliane Faria (6af, dia 05/06); o cantor, compositor e gestor cultural Rubens Kurin, atualmente, diretor artístico do Centro de Referencia da Música Artur da Távola (2af, dia 08/06); o ator, humorista Sergio Ricardo (4af, dia 10/06), o jornalista, radialista, locutor e apresentador HIlton Abi-Rihan (6af, dia 12/06).

Já confirmados, faltando apenas a data da apresentação: o ator Luiz Fernando Guimarães, o ator e presidente do SATED Jorge Coutinho, o critico teatral Gilberto Bartholo, o diretor do Teatro João Caetano Marcos Edom, o produtor musical Thiago Marques Luiz, a cantora Eliana Pittman, o multi-mídia Edy Star, a ‘ex-paquita’ Andrea Faria ‘Sorvetão’, o ator Marcos Oliveira (que interpretou o ‘Beiçola’ na ‘Grande Família’), os cantores Agnaldo Timóteo, Rogério Silvestre (do musical ‘Gonzaguinha: O Eterno Aprendiz’) e Pablo Paleologo (do musical ‘Belchior: Ano Passado eu Morri, mas Esse Ano eu Não Morro’), o circense Luix XiXi, o comediante Bemvindo Sequeira entre muitos outros.

Aos sábados as 16h, ele apresenta o SABADÃO DO JOÃO onde, durante, + de 2 horas, trás para seus ‘amigos’ no facebook, música, humor, teatro, poesia, bate papo com gente interessante e muito mais, oferecendo uma tarde bastante agradável aos seus ‘amigos’ e seguidores.

No primeiro SABADÃO DO JOÃO, no dia 09/05, o ator Lelo Filho, da Cia Baiana de Patifaria, discursou por mais de 1h sobre o teatro em sua cidade e no pais, relembrando os principais momentos da sua carreira artística e da sua Cia Teatral e alguns de seus espetáculos, como ‘A Bofetada’ e ‘As Noviças Rebeldes’ que fizeram muito sucesso aqui no RJ. Além dele, o apresentador João Luiz Azevedo trouxe para sua audiência, as cantoras Sandra Portella, Andrea Montezuma e Carla Rizzi que, além de um bate papo rápido, cantaram 2 canções (cada uma delas) ao vivo, por que, como diz o Faustão aos domingos, quem sabe faz ao vivo e, se for á capella, como a Sandra Portella fez, melhor ainda …

No segundo SABADÃO DO JOÃO, no dia 16/05, em quase 3h de programa, foi a vez do ator maranhense Cesar Boaes, da comédia ‘Pão Com Ovo’ relembrar o inicio de sua carreira artística e o sucesso ao lado do ator Adeilson Santos em São Luis do Maranhão. Além dele, quem esteve por lá foi o cantor e compositor Luciano Bahia e, diretamente do interior de Minas, da cidade de Alfenas, o cantor Paulo Francisco Tutuca (que participou da temporada de estreia do musical ‘Gonzaguinha: O Eterno Aprendiz’) e, atualmente, é vocalista da banda o Quartetto Sentinela e apresentou 2 canções, ao vivo, acompanhado apenas de seu violão. Além deles quem também conversou com o apresentador, foi o percussionista KeKe Show (do seu show em homenagem ao Emílio Santiago), o ator Junior Prata e o ator, diretor e produtor teatral Mario Cesar Nogueira e a bióloga marinha Claudia Bonecker.

O terceiro SABADÃO DO JOÃO (dia 23/05) contou com a participação dos cantores Marcio Gomes, Wladimir Cabanas, o cantor e compositor Ruban Barra (compositor do sucesso ‘Dancy’n Days’ ao lado do Nelson Motta), das cantoras Fernanda Ouro (participou do ‘The Voice Kids’) e Lorena Rodrigues, do ator e poeta Gualdino Calixto, da atriz, cantora e bailarina Maria Lucia Priolli, o ator José Araújo, o ator, diretor, criador da primeira Escola de Papai Noel do país Limachem Cherem, o editor do site Sopa Cultural Jorge Rodrigues, o poeta Nivaldo Costa que recitou 02 poemas lindos de Fernando Pessoa (‘Tabacaria’ e ‘Poema em Linha Reta’), o jornalista, poeta e produtor cultural George Patiño e sua filha, poeta Clara Azevedo Patiño.

No próximo SABADÃO DO JOÃO no dia 30/05, estão confirmados 13 super atrações. São eles, o ‘Rei das Marchinhas’ João Roberto Kelly, as cantoras Luciana Coló (do grupo ‘Mulheres de Chico’), Imyra Chalar (filha do compositor Taiguara), Rosana Sabença, Juçara Freire, a super dubladora Monica Rossi, as atrizes Jussara Calmon e Maria Lucia Priolli, a violinista Ana Aline Valentim (brasileira que vive na Itália), a autora do livro ‘O Pão Nosso de Cada Dia’ Simone Santos, o músico e diretor artístico do Centro de Referencia da Música Artur da Távola Rubens Kurin, o autor do livro ‘Caçador’ João Pires da Gama e o ator, animador, atualmente empreendedor social e produtor de Papai Noel Nathan Rubens Lee.

No próximo domingo, dia 31/05, as 17h, o produtor cultural João Luiz Azevedo apresentará um super BATE PAPO especial intitulada VAMOS FALAR DE TEATRO? com a participação especial de muita gente bacana como o diretor/ator Gustavo Gasparani, os atores Anselmo Vasconcellos e Gualdino Calixto, os críticos teatrais Gilberto Bartholo e Rodrigo Monteiro, os jornalistas Marco Antonio Henriques Couceiro eRogéria Gomes, as atrizes Gina Teixeira e Leda Lucia, a cantora Bia Sion, o autor, diretor e produtor teatral Marcio Azevedo, os atores e diretores Gedivan de Albuquerque e Alex Roger, o iluminador Waltinho Antunes, a produtora e diretora teatral Ticiana Barroso Studart entre muitos outros …

Toda essa programação; o BATE PAPO Com o JL (de 2a a 6af as 17h) , o SABADÃO DO JOÃO (todos os sábados a partir das 16h) e o BATE PAPO TEATRAL (neste domingo, dia 31/05, 17h) é apresentada ao vivo, através da pagina do produtor cultural João Luiz Azevedo, com quase 5000 ‘amigos’ + 3.350 seguidores em https://www.facebook.com/joaoluiz.azevedo e retransmitida para o grupo ‘Grátis ou Quase Isso’ onde reúne quase 100mil inscritos em https://www.facebook.com/groups/406291796073815 .

Importante lembrar que a pagina onde é apresentada essa programação é PÚBLICA ou seja, pode ser visualizado por TODOS os interessados.