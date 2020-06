O envelhecer dos pais.

Queridos amigos, como lidar com o envelhecimento dos nossos pais e suas impossibilidades?

Foto divulgação: Edvânia Tolêdo, fundadora da Auxilium

Em um momento que estamos em ascensão de carreira, filhos em crescimento ou já crescidos e ai surge, sem ninguém esperar, a incapacidade e a fragilidade daqueles que sempre foram nossas rochas.

Em alguns casos, uns em idade avançada, outros nem tanto, mas acometidos de alguma patologia, não podem mais se gerenciar sozinhos.

E agora, o que fazer?

É preciso ter calma em primeiro lugar, serenidade, e tentar num âmbito familiar, reconhecer e aceitar as dificuldades do momento. A negação que sempre toma a dianteira por si só é um mal conselheiro.

As impossibilidades, são fato. O que fazer diante é que vem a ser o próximo projeto.

Primeiro de tudo, procurar ajuda científica, de profissionais médicos, lembrando que, cada caso é um caso e cada caso tem sua área.

Hoje a ciência, bastante avançada, tem uma clínica que trata os pacientes na geriatria com excelência em sua ação.

Geralmente, essas pessoas não podem mais residir sem alguém que possa acompanhar de perto o seu dia a dia e auxiliar em detalhes que antes pareciam ser fáceis. Estamos falando de profissionais como cuidadores e acompanhantes de idosos.

Não devemos subestimar as necessidades importantes do momento.

É uma nova fase que precisa ser acompanhada de perto por pessoas capacitadas, respeitando a história familiar de cada um. São idosos que não nasceram idosos. O respeito a este momento é fundamental para o apoio preciso e humanizado.

Você sabe como encontrar esse profissional?



Edvânia Tolêdo é fundadora e presidente da Auxilium, palestrante, nordestina com formação acadêmica em administração hospitalar, buscou aprimoramento nos segmentos de geriatria, psiquiatria, dependência química e oncologia. Preocupada com o bem-estar do próximo e munida de um olhar especializado para a autoestima das pessoas, formou uma equipe multidisciplinar em atendimento a área de saúde, que há mais de 5 anos oferece cuidado humanizado, de excelência, auxiliando pacientes e seus familiares, atuando tanto em residências, quanto em clinicas e hospitais de referência no (a Cooperativa Auxilium).