O Festival Rock 80 aporta na Quinta da Boa Vista neste fim de semana

Reconhecido como um dos principais circuitos de Rock do Rio, o palco do festival acolhe artistas locais, apresentando também talentos de outras partes do país e internacionais.

Nos próximos dias 27 e 28 de maio, das 11h às 20h, o Festival Rock 80, um dos maiores eventos de rock da cidade, será realizado na Quinta da Boa Vista, oferecendo uma variedade de música, atividades para crianças, um festival de hambúrgueres artesanais, Festival de Cerveja Rio de Janeiro, moda e muita diversão. A entrada é solidária, com os visitantes convidados a doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, seja na hora ou antecipadamente, através do link na bio do Instagram do evento. As doações serão direcionadas a instituições do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse o Instagram: @rock80festival.

O festival já é um destaque no calendário da cidade e busca atingir diferentes bairros do Rio, a fim de se aproximar dos entusiastas do bom e antigo Rock. Na agenda, os visitantes poderão desfrutar de Rock dos anos 80, trazido por bandas locais que tocarão suas músicas próprias, além de homenagear grandes nomes, incluindo: Suburbanda Carioca, Banda Spin, Conexão Paralela, Banda Zan, Banda Code 21 e muitos outros.

A gastronomia fica a cargo do festival de hambúrguer artesanal, que apresentará uma variedade de expositores locais, adicionando sabor ao evento.

Acompanhando os pratos gourmet, as bebidas serão oferecidas pela BierFest, sob a supervisão do projeto Cerveja Rio de Janeiro, apresentando rótulos de cervejarias artesanais como: DR Beer, Farra Bier, Ground Cervejaria Artesanal, Ograner, Old School, Wehrs Bier, e Veg Bier.

Para além do encanto da Quinta da Boa Vista, os visitantes também poderão aproveitar um mercado artesanal diversificado, com muita moda e acessórios produzidos localmente, visando incentivar a economia criativa e valorizar profissionais empreendedores de vários segmentos.

O Festival Rock 80 é um evento para todas as idades e apresenta a Cidade das Crianças, uma área com atrações infantis, que oferece recreação gratuita. Entre os destaques está o vídeo 360, com Foto na Cabine, Instagram @fotonacabine, onde as famílias podem se divertir juntas, criando lembranças inesquecíveis. Há também brinquedos pagos disponíveis no local.

Fernando Fernandes, organizador do evento, se mostra contente por proporcionar entretenimento de alta qualidade por meio das edições do Festival Rock 80 em toda a cidade. “Os fãs de rock estão espalhados pela cidade, formando uma comunidade que busca eventos para apreciar sua música favorita. Estou feliz em contribuir para o mundo do rock. Já estamos organizando a agenda de eventos juninos, outra atração muito apreciada pelos cariocas. Espero que todos curtam”, conta.