O Funk Online vai Animar Esta Sexta Feira De Quarentena

Embarque Nessa – Bailão Do Trem A Fantasia Do FP Do Trem Bala

Nesta sesta-feira/17, o funkeiro baiano, mais carioca de todos, fenômeno do ritmo, FP Do Trem Bala vai levar seu bailão para todo o Brasil via on line.

No link: https://youtu.be/7MqePrrdZ1M, podem conferir alguns dos batidões que serão lembrados, a partir das 23 horas. Hits nacionais como: “Você Já Sabe o Que Eu Faço Lá No Meu Barraco”, “Sou Favela”, “Já Fui Feliz Com Ela”, “Dentro Do Carro”, além de sua parceria com Kevin O Chris, “Vamos Pra Gaiola“. O duo com o agora também ator da Globo MC Cabelinho, “Nós É Da Favela” será lembrada. Ainda no set liste do FP, nãos só os sucessos produzidos por ele, mas o que esta de mais badalado do ritmo, no Brasil e no mundo.

FP Do Trem Bala tem um recado para os “manos” das comunidades, amigos e fãs:

“Fé, fé, fé… é hora de mostrar que nós estamos ligados e temos que fazer a nossa parte. É tão ruim para mim, quanto para todo o povo estar isolado. Saudades de estar com vocês cara a cara, em cima do palco, mas longe nos manteremos perto o mais rápido possível. E agora muito mais próximos, pois ficar longe de quem e do que amamos e gostamos nos faz refletir, de como Deus é bom em termos um ao outro. Não é fácil, mas quem pode, fica em casa.”

Luiz Felipe Pereira, o FP, nasceu em Ilhéus/Bahia, em 11 de novembro, de 1996, mas adotou a Cidade Maravilhosa como sua casa, sem esquecer seus laços com o funk nos temperos pra lá de baianos.

Foi para o Rio tentar a vida, se instalou com sua mãe e mais 2 irmãs em uma casa de um quarto apenas. Trabalhou de entregador de água e ajudante de material de construção no bairro do Rio das Pedras, em Jacarepaguá. Em seu tempo livre, que não era muito, passou a se dedicar a internet, estudar os segmentos e tendências do funk, as mudanças de aceleração do ritmo e pôs-se a interagir com amigos, fazendo novos, conhecendo as técnicas e “manhas” de vários DJs e produtores.

Uma noite de muito funk. Vamos “sextá” com muito batidão e sucessos nacionais, mas cada um de sua casa. O Covide-19 mata, mas a responsabilidade e o apoio ao próximo salvam. Não é indicado para menores de 16 anos.

SERVIÇO:

– LIVE DO FP DO TREM BALA

– BAILÃO DO TREM A FANTASIA- Dj André

Data: – 17 de abril (sexta-feira)

Horário: – A partir das 23h.

Canais: Youtube: www.youtube.com/channel/UCf6yxyNv8sb5mlIJIevyihQ

Instagram: @efipedotrembala

F. etária: – Não é indicado a menores de 16 anos

Info: – (21) 96915-1353