O Furacão Sertanejo Em: LIVE SOLIDÁRIA – YARA VELLASCO

Yara Vellasco, Furacão Do Sertanejo baiano, que já foi âncora de jornalismo do SBT de Salvador… vai animar a tarde deste sábado com o show #LiveSolidária.

Yara, apelidada pelos baianos como furacão, por seu jeito arrebatador foi âncora e entrevistadora de uma TV aberta na capital soteropolitana. Chegou até apresentar uma edição do Oscar pela emissora, quando largou tudo para assumir sua paixão pela música. Foi vocal de duas bandas, Farra das Amigas e da Banda Eletricaz. Passeando sempre pelo sertanejo e forró, decidiu seguir carreira solo e conquistar o Brasil. Além de uma beleza inconfundível, sua voz marcante a trouxe ao .

Mas Vellasco não é nordestina, é fluminense como Cláudia Leitte, nasceu em Campos dos Goitacazes e foi embora para a Bahia.

Este furacão, com 1,74 cm e seus 70 quilos pra lá de bem distribuídos fazem dela uma das mulheres mais bonitas do meio artístico, chamando atenção por sua estética e pelo seu vozeirão inconfundível. Mas não é só isso, Yara Vellasco é dona de uma personalidade marcante, a qual lhe trouxe para o Rio de Janeiro e provar que: Quem disse que o Rio não sabe cantar e fazer sertanejo dos bons?

Prestes a gravar seu segundo projeto musical, Vellasco já tem sucessos tocados nas rádios de todo o país, como “Bumbum Tremendo”, “Cerveja Nela” e “Porta Retrato”, que farão parte do repertório da tarde.

A canção “Sempre Será”, um marco do sertanejo, no ano de 1996, nas vozes dos irmãos Leandro e Leonardo, também será lembrada. Foi regravada por Yara em duo com o amigo, o grande cantor e compositor baiano Tatau, ex vocalista da banda Araketu.

Yara Vellasco – Procura Saber – Ao Vivo no Rio de Janeiro (Vídeo Oficial)

Ainda no repertório da live, clássicos do sertanejo, sucessos de Marília Mendonça, Simone e Simaria, Jorge & Mateus e claro, da baiana Ivete Sangalo. Mas aquele pagodinho diferente também pode entrar no set list, além dos funks aclamados no Brasil, afinal, estamos falando do furacão Yara Vellasco. É isso que vamos ter neste sábado a partir das 16 horas.

Mais um dia de luta contra o invisível (vírus), contra a segregação, ao desrespeito e a intransigência. Uma tarde de celebração a vida, ao próximo.

“Não é um show ou apenas uma campanha induzida. É um convite a todos nós brasileiros a olharmos para os lados, para trás, e juntos buscarmos na empatia pelo próximo, uma caminhada paro o futuro sem tantas desigualdades”. Declara Yara Vellasco.

Durante o show, canais estarão abertos para doações, as quais serão entregues às famílias da baixada fluminense, que não são alcançadas e lembradas por outras grandes campanhas que vem acontecendo.

Não percam.

*SERVIÇO: *

Yara Vellasco Em Live Solidária

Local: – YaraVellasco (Youtube)

Horário: – A partir das 16 hs

Faixa Etária: – LIVRE

Informações: – 21 98152-9339

Imprensa: – Ricardo Araújo (21 983736735)