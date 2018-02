O inhame é um alimento poderoso para saúde da mulher!

Entenda

Estudos apontam benefícios na reposição hormonal e na saúde fértil da mulher

Nos alimentos encontramos uma série de vitaminas de suma importância para o organismo, o melhor é que são naturais e não prejudicam a saúde. Pesquisadoras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) descobriram alguns benefícios do inhame para a saúde da mulher, pois age como repositor hormonal e ainda ajuda na fertilidade.

Vamos conhecer um pouco mais sobre o inhame e todos os benefícios desse poderoso alimento aliado da saúde feminina!

Como o inhame ajuda na fertilidade?

De acordo com o estudo o inhame possui substâncias com as saponinas e sapogeninas que são muito parecidos com os hormônios sexuais humanos por isso é eficiente tanto no tratamento hormonal em casos de mulheres em menopausa, como no processo de gravidez.

Os nutrientes encontrados no inhame são ideais para mulheres que sofreram queda na produção de estrogênio. Para engravidar o hormônio é essencial, pois o muco secretado no período fértil auxilia no processo de fecundação do espermatozoide. O inhame atua na produção de estrogênio sem necessitar ingerir substâncias químicas agressivas ao organismo.

Porque toda mulher deve consumir mais o inhame

Não só aquelas que desejam engravidar, mas todo o público feminino deve incluir o inhame na dieta para a saúde fértil e de todo o organismo.

O alimento é rico em vitamina C, A, e aminoácidos como a tiamina, riboflavina e niacinina. Excelentes antioxidantes que atuam no fortalecimento do sistema imunológico combatendo diversos tipos de infecções e até mesmo células cancerígenas.

Excelente repositor hormonal sem riscos para saúde

Estudos realizados comprovaram que a terapia hormonal medicamentosa composta por estrógeno e progesterona aumenta os riscos do desenvolvimento de doenças do coração, câncer de mama, infarto e embolismo pulmonar.

Na menopausa é comum a mulher se queixar pelos sintomas desagradáveis, como insônia, dor nas articulações, depressão, osteoporose, hipertensão e ondas de calor e frio pelo corpo. Todos esses sintomas são decorrentes da queda do estrógeno no organismo.

Segundo o portal especialista em saúde e maternidade, Trocando Fraldas, o inhame pode ser consumido in natura – inserido nas refeições – ou por meio das cápsulas de inhame sem riscos ou efeitos colaterais para a saúde. Em casos de reposição hormonal e queda do estrogênio é indicado o consumo de 3 gramas ao dia, cerca de 5 a 6 cápsulas diariamente.

Mulheres que desejam consumir o inhame para ajudar na fertilidade e gravidez a dosagem é de 10 ml de elixir de inhame ao longo dos 7 dias em ciclos curtos.

Já em cápsulas de 3 a 5 ao dia. Antes de consumir o inhame manipulado consulte o médico de sua confiança para indicar a dosagem de acordo com o organismo e necessidades hormonais.

