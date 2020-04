O jovem DJ Pedro Bernadino impacta com seu crescimento relâmpago

A mais nova promessa do mundo da musica, com o show baseado na pegada Open Format, um estilo que abraça absolutamente todas as vertentes do mainstream, o DJ e produtor baiano Pedro Bernadino possui uma facilidade natural em fazer com que cada show seja único para o seu público.

Com apenas 19 anos, Pedro Bernadino já é o artista revelação de parte do País, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Ele teve o seu primeiro contrato assinado com a Agência DeLux, sendo que a empresa iniciou uma ala exclusiva para gerenciar a carreira deste que passou a ser a sua maior aposta.

O Instagram, principal rede social do DJ, já chegou à marca de mais de 170 mil seguidores. Mas, os feitos de Pedro Bernadino são muitos e não podemos esquecer de falar naqueles qu forma divisor de águas em sua carreira, os quais o fizeram somar mais de 1 milhão e meio de streams em todas as plataformas digitais: seus remixes oficiais para MC Du Black, Kevin O Chris e Giulia Be, as músicas ‘Gaiola É O Troco’, ‘Rebola Pro Pai’ e ‘Menina Solta’, então assinadas pelas gravadoras AlphaBeat Records, Warner Music Group e ONErpm.

Pedro Bernadidno leva o maior jeito para o que se propõe a fazer. Seu talento que fica evidente em cada produção musical e em cada show está escancarado em sua última música, lançada com o DJ Victor Goes: “Sem Freio”. O hit no estilo do momento, que é o Brega Funk, com certeza será uma excelente promessa para o novo salto na carreira do artista.

A mídia aguarda os novos lançamentos do DJ e produtor baiano Pedro Bernadino. Mesmo sem data marcada, já temos algumas indicações de artistas que farão Collab com ele nos próximos meses: Pedro Bernadino – Movimentozin (ft. Vitinho Polêmico e DebLima); Analaga, Pedro Bernadino, Rafa Cout – +SIM; e, Pedro Bernadino – Say My Name.

