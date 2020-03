O Musical GONZAGUINHA: O ETERNO APRENDIZ prorroga, mais uma vez, sua temporada no Teatro Fashion Mall

Devido ao sucesso, o musical GONZAGUINHA: O ETERNO APRENDIZ, continua em cartaz no Teatro Fashion Mall até o dia 29 de março/2020 com apresentações sempre às sextas e sábados 20h e domingos 19:30h.

O ator Rogério Silvestre e o produtor cultural João Luiz Azevedo, orgulhosamente, apresentam mais uma temporada de sucesso do musical GONZAGUINHA: O ETERNO APRENDIZ.

De volta ao , o musical em cartaz no Teatro Fashion Mall (Estrada da Gávea 899 – Shopping São Conrado Fashion Mall – Tel. 2111-4444), desde o início do ano, mais exatamente, desde o dia 03/01/2020, teve sua temporada prorrogada, mais uma vez e cumprirá temporada até o dia 29 de março/2020, com apresentações as 6af e sábados as 20h e domingo 19:30h e ingressos ao preço de R$ 60,00 / R$ 30,00 (meia para estudantes, jovens até os 21 anos e acima dos 60 anos).

GONZAGUINHA: O ETERNO APRENDIZ mostra um pouco da história de um dos maiores compositores e intérpretes brasileiros, que nos deixou há 28 anos e tem como ponto de partida exatamente suas principais ferramentas de trabalho; a música e a palavra.

No palco, o ator ROGÉRIO SILVESTRE dá vida ao personagem central, o próprio Gonzaguinha, interpretando um texto que passeia por momentos marcantes da vida do cantor e compositor carioca; como a infância no Morro de São Carlos (RJ), os primeiros passos na carreira artística, os embates com a ditadura militar e a relação conflituosa com o pai, o rei do Baião, Gonzagão.

O espetáculo apresenta 16 canções assinadas pelo próprio Gonzaguinha – “Explode Coração”, “Recado”, “Começaria Tudo Outra Vez”, “Moleque”, “Sangrando”, “O Que é o Que é?”, “Ponto de Interrogação”, “Eu Apenas Queria Que Você Soubesse”, “Com a Perna no Mundo”, “Grito de Alerta”, “De Volta ao Começo”, “Palavras”, “É”, “Diga Lá, Coração”, “Espere por Mim, Morena” e “Vamos a Luta” – que misturam xote, samba, baião e música romântica que foram gravadas pelos maiores nomes da nossa MPB, como Maria Bethânia, Simone, Joanna, Zizi Possi, Raimundo Fagner, Ângela Maria, Cauby Peixoto e o próprio Wagner Tiso que já participou algumas vezes do espetáculo.

Com o intuito de preservar a memória desse ícone da MPB, o espetáculo apresenta passagens da vida do artista que iniciou sua trajetória na década de 60 em meio aos tropeços da ditadura militar e seguiu cantando seus amores e anseios pela vida.

Os temas que integram o musical também evidenciam como o compositor, numa constante busca, foi um dos poucos a falar com tanto domínio poético e olhar crítico sobre o morro, as questões sociais e o amor, recorrendo sempre a diferentes linguagens e ritmos, como o samba, o bolero e o baião.

Sua música – de refinada composição, mas sem perder de vista a rica cultura popular que lhe serviu de base – deu voz tanto às angústias de um país, durante os anos de chumbo sob a Ditadura Militar, quanto às paixões arrebatadoras que fazem o coração explodir.

Seus sambas, de inspiração contagiante, à exemplo de “O Que é, o Que é?”, são um retrato fiel da alma brasileira.

Só pra lembrar…

Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, mais conhecido como Gonzaguinha, está no time dos maiores artistas brasileiros.

Nasceu no RJ no dia 22/09/1945 e nos deixou, aos 45 anos após sofrer um acidente de carro, na madrugada do dia 29/04/1991, quando voltava pra casa depois de um dos seus muitos shows pelo interior do país.

Gonzaguinha era filho registrado, mas não natural, do cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga, ‘o rei do baião’ e de Odaléia Guedes dos Santos, cantora do Dancing Brasil. Teve 04 filhos: Daniel Gonzaga, Fernanda, Amora Pêra e Mariana.

Em 2017 foi tema do carnaval da Estácio de Sá, com o enredo “É! O Moleque desceu o São Carlos, pegou um sonho e partiu com a Estácio!” e no último Carnaval de 2019, a escola de samba Império Serrano escolheu como samba enredo, o sucesso de Gonzaguinha, “O Que é, o Que é?”.

SUCESSO …

Aplaudido por mais de 50.000 pessoas em apresentações no Rio de Janeiro (3 temporadas de muito sucesso no Teatro João Caetano, Sala Municipal Baden Powell, Teatro dos Grandes Atores e Teatro Rival) no interior de Minas (Itajubá, Pouso Alegre, Varginha…), em Salvador (Teatro Jorge Amado), São Paulo (Teatro Procópio Ferreira), Bauru (Teatro Municipal), Belo Horizonte (Teatro Alterosa e no Cine Theatro Brasil Valllourec), São Luís do Maranhão (Teatro Arthur Azevedo), Brasília (Teatro Ulisses Guimarães e Teatro dos Bancários), (no Teatro Via Sul), Manaus (Teatro Manauara) e em Curitiba (Teatro Fernanda Montenegro), certamente, GONZAGUINHA: O ETERNO APRENDIZ merece ser visto e revisto pelos fãs do Gonzaguinha e principalmente, pelos amantes do bom teatro.

> Cenas do espetáculo:

GONZAGUINHA: O ETERNO APRENDIZ.

Concepção do espetáculo: Dr Kleber Lincoln e Maestro Amaury Vieira.

Texto: Gildes Bezerra

Com o ator Rogério Silvestre, os músicos Rafael Toledo (voz, violão e guitarra) entre outros.

Diretor Musical: Rafael Toledo.

Diretor Teatral: Breno Carvalho.

Produção Nacional, Assessoria de Imprensa e Marketing: João Luiz Azevedo

SERVIÇO

Teatro Fashion Mall

Estrada da Gávea 899 – Shopping São Conrado Fashion Mall – Tel. 2422-9800

Até o dia 29 de março/2020,

Sextas e Sábados as 20h e Domingos 19:30h

Preço dos ingressos: R$ 60,00 / R$ 30,00 (meia para estudantes, jovens até os 21 anos e acima dos 60 anos).

Ingressos à venda na Bilheteria do Teatro e pelo site do Sympla

Duração: 80 minutos

Classificação: 14 anos

Gênero: Show Musical

Contatos com o

produtor e assessor de imprensa

João Luiz Azevedo

pelo tel. 21 – 99731-0933