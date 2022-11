O musical “O Pequeno Príncipe” retorna ao Teatro das Artes

O espetáculo “O Pequeno Príncipe”, adaptação de Plínio Oliveira, volta em cartaz, do dia 5 de novembro para temporada até o dia 17 de dezembro, sempre aos sábados, às 16h, no Teatro das Artes, na Gávea.

Amor, amizade, lealdade, frustrações que trazem aprendizados, perdão, o sentido da vida e a natureza humana são algumas das temáticas que passeiam pela história de “O Pequeno Príncipe”, livro do aviador e escritor Antoine de Saint-Exupéry publicado em 1943. Agora, o célebre conto sobre o principezinho que viaja pelos planetas em um asteroide ganha versão musical inédita com texto, canções, arranjos, produção e direção de Plínio Oliveira.

Plínio Oliveira é um artista único: pianista, cantor, compositor, orquestrador, regente, produtor, escritor, diretor de teatro musical, palestrante. Há 37 anos se dedica à música brasileira, combinando a beleza das canções da MPB, com uma mensagem de amor e paz sensível e honesta.

E é essa sensibilidade artística que confere a esse espetáculo teatral para todas as famílias uma narrativa doce, envolvente, pitadas de bom humor e canções originais compostas pelo próprio Plínio.

Adultos e crianças poderão ver os personagens que se incorporaram ao imaginário humano: O aviador, o Pequeno Príncipe, a Rosa, a Raposa, a Serpente, o Homem de Negócios, o Rei-Presidente, o Mago, a Influencer – um planeta bastante vaidoso.

“Já na entrada o público recebe uma rosa que se ilumina e é convidado a fazer parte de uma cena do espetáculo, criando um laço emocional entre o elenco, a plateia e a história que será contada”, revela Plínio Oliveira.

E o roteiro segue a história de Saint-Exupéry: Um aviador, após uma pane em seu avião, é forçado a pousar no deserto do Saara, onde tem um encontro inesperado com um menino que deixou seu planeta chamado Asteroide B-612 para “conhecer outros mundos”.

Com 60 minutos mágicos de duração, a montagem de Plínio Oliveira conta com elenco formado pela cantora Anatasha Meckenna, Marco Ortiz, Anatasha Meckenna, Amilton Medeiros, Sophia Fried, Igor Patrocínio, Karine Von Brandenburg, Artur Boaventura, João Carlos, Murilo Lima, Joca Azevedo, Jéssica Santos, Cami Boer, Ana Fajn, Isabelle Barbiere, Andrei Ferreira, Luiza Luh.

“No livro original Exupéry traz a conhecida frase da Raposa “Você é eternamente responsável pelo que cativa”. Mas, na minha montagem, não semeio na mente das crianças e dos adultos esse conceito de que amor é obrigação. Amor não tem obrigações. O amor tem o prazer de cuidar. No musical o Pequeno Príncipe retorna para a sua Rosa, não porque se sente responsável por ela, mas porque a ama. Não é por medo de falhar em sua obrigação, é pelo prazer de querer bem”, explica Plínio Oliveira.

E você deve estar se perguntando sobre o planeta vaidoso de Exuperry, que Plínio Oliveira incluiu no espetáculo como a personagem “A Influencer”.

Segundo o texto de Plínio, “A Influencer” é uma versão atual do contexto das mídias sociais do século XXI. Com seu celular sempre na mão vive fazendo selfies, considera o principezinho seu admirador e o convida para ser seu seguidor nas redes sociais universais. Afinal, ela é a influenciadora com o maior número de seguidores das galáxias.

O musical se completa com músicos, cenários, iluminação e figurinos que provocam a imaginação do espectador.

SINOPSE

Um defeito no avião obriga o “Piloto” a fazer um pouso forçado no deserto do Saara. Em meio a situação, o aviador é abordado por um pequeno e sério menino loiro, o Pequeno Príncipe, que lhe pede para desenhar uma ovelha. O Piloto descobre que o garotinho vem de um pequeno planeta chamado Asteroide B-612. Juntos, vivem uma grande história de aventuras, reflexões e amizade.

SERVIÇO

“O PEQUENO PRÍNCIPE” – MUSICAL DE PLINIO OLIVEIRA

NOVA TEMPORADA: 5 de novembro até 17 de dezembro, sempre aos sábados, às 16h.

Duração: 60 minutos

Classificação etária: Livre para todos os públicos

Local: Teatro das Artes – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Shopping da Gávea, 2º Piso – Loja 264

INGRESSOS

Na bilheteria do Teatro das Artes ou on-line pelo site Divertix clicando no link https://divertix.com.br/teatro/o-pequeno-principe . Preços: R$ 70 (inteira) e R$ 35

(meia-entrada).

Ficha Técnica

Texto, canções, arranjos, produção e direção: Plínio Oliveira

Elenco 1: Aviador – Marco Ortiz Pequeno Príncipe – Murilo Lima Rosa – Anatasha Meckenna Raposa – Sophia Fried Serpente – Daniel Marivan Negociante – Artur Boaventura Mago – Amilton Medeiros Rodrigo Pinheiro – Rei Presidente Influencer – Cami Boer Canto da sereia: Jéssica Santos Corpo de baile: Gabrielle Veríssimo, Geovana do Vale, Julia Rios, Joice Oliveira, Joana Oliveira

Elenco 2: Violinista – Dudu Vianna Pequeno Príncipe – João Carlos Igor Patrocínio Karine Von Brandenburg Joca Azevedo Ana Fajn Isabele Barbiere Andrei Ferreira Luiza Luh

Texto, canções, arranjos, produção e direção: Plinio Oliveira

Assistente de Produção: André Rufino

Iluminação: Marcelo Andrade

Operação de Áudio: Ryan Einstein

Desenho de áudio, iluminação e cenografia: Plinio Oliveira

Coreografias: Patricia Kmeteuk

Cenografia: Uirá Clemente

Figurinos: Plinio Oliveira