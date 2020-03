O personal Ruan Rubens aposta no ramo empresarial e tem uma loja de suplementos

Natural de Campos dos Goytacazes, o carioca Ruan Rubens trabalha como personal e também é empresário do ramo de suplementos, administrando a loja Suplementos R.R.

Ele conta que desde a infância sempre acompanhou os negócios administrados pelo pai e com isso foi tomando gosto e aprendendo também a lidar com a parte financeira.

“Quando entrei no ensino médio, comecei a tomar gosto pela Educação Física e foi a faculdade que realmente escolhi seguir. Entrei na faculdade (Isecensa) com 17 anos e formei com 20 anos”, explica Ruan Rubens.

O pai de Ruan Rubens foi seu grande incentivador. Hoje, com quatro anos no ramo de suplementos, a loja Suplementos R.R só vem crescendo e ganhando cada vez mais credibilidade.

Ruan não poupa palavras para agradecer os que fazem parte da sua história. “Sempre digo que sou muito grato as pessoas que abriram as portas pra mim e também reconheço a importância das redes sociais no meu avanço, tanto como personal quanto como empresário do ramo de suplementos”, afirma ele.

Ultimamente, Ruan trabalha boa parte como personal, mas também é professor de spinning e circuito, e ainda administra sua loja virtual de suplementos. Como grande profissional e pessoa que tem visão de negócio, atualmente, ele declara estar muito satisfeito com a vida pessoal, profissional e financeira. “Agradeço muito a Deus por isso, mas penso grande e vou crescer cada vez mais”, finaliza Ruan Rubens.