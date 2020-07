Você sabia que pode comer pólen, e ainda por cima usar na pele também?! Isso mesmo que você leu, aquele pólen que é alimento da abelha!

O mais incrível é sentir muita energia logo pela manhã, após consumir um pouco dele. Com tanta energia, daria para varrer 30 casas, lavar 125.3517 peças de roupa, correr meia maratona e cozinhar pra um exército! 😂😂😂

Brincadeiras à parte, resolvi falar um pouco desse alimento. Pesquisando, cheguei à quantidade de carboidratos, proteínas e vitaminas do complexo B, contidas nesse alimento. Descobri, então, que o Pólen aumenta a energia mental e o vigor. Tá aí, a resposta pra minha disposição diária! Encontrei o meu PODEROSO ALIADO! Que sorte! Eu chamo ele de pózinho de ouro! 🙂

Encantada com o meu tesouro, fui mais a diante nas pesquisas e descobri que, se eu fizesse um sabonete de polén eu também receberia seus benefícios para minha pele. Os aminoácidos e os outros nutrientes presentes no pólen ajudam a proteger a pele e regenerar as células. CARA PARAAAAA TUDOO! OLHA QUE INCRÍVEL! 👏🏻 💛 Eu poderia ficar aqui e escrever mais de mil motivos pra você ter esse ouro em suas mãos! O Pólen te dá bem estar, estimula a força e resistência, previne o envelhecimento e auxilia na digestão… E por aí vai! BOM, VOCÊ JA ENTENDEU NÉ?! VAI CORRENDO PEGAR O SEU! 😂

Alimento Completo

Já vimos que o Pólen é um alimento completo e valioso, então agora vamos a uma receitinha que fiz pra deixar seu dia mais doce e regenerador!

(Peguei essa receita no site MELCOPROL)

Biscoito de pólen, gengibre e mel!

Misture em uma tigela:

2 xícaras de farinha de aveia

1 xícara de amido de milho (ou fécula de mandioca, farinha de tapioca, goma konjac)

2 colheres de chá de bicarbonato de sódio Depois acrescente:

1 ovo inteiro

1/2 xícara de mel de abelhas

3/4 xícara de manteiga

2 colheres de sopa de pólen apícola

1 colher de sopa rasa de gengibre em pó

1 colher de chá de canela



Modo de preparo:

Misture bem com as mãos ou uma colher, abra a massa em uma superfície lisa, até ficar fina. Use um cortador de metal para biscoito de 3 cm de diâmetro ou maior, de acordo com o tamanho da sua preferência. Coloque em forma untada com manteiga ou forro com papel manteiga. Pré-aqueça o forno por 5 minutos e coloque para assar por 20 minutos (180 graus).

Sabonetes com Pólen

Os sabonetes de coco com pólen estão disponíveis na minha lojinha virtual @naturyve só seguir la no insta 😉

O pólen eu comprei na @universoverdesaúde aqui em Maricá, mas acredito que encontre em outras lojas de produtos naturais.

Tá esperando o que pra comprar seu tesouro?! 💛💛💛💛💛💛💛💛

