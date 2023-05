O primeiro torneio do Grand Slam na Sociedade Hípica Brasileira

Foram quatro dias de competição com muita emoção e disputas acirradas entre atletas desde o nível mirim até o Sênior Top. A premiação era de 350 mil reais em prêmios para os vencedores.

O grande campeão do Concurso de Saltos Nacional Santa Cecília & Santo Antônio foi o cavaleiro Lúcio Osório, que ganhou o GP Dadado Veiga montando Schweinsteiger e o clássico Santa Cecília & Santo Antônio com a égua Quastina. Além do troféu da hípica e medalha, ele ganhou o troféu SABEMI 50 ANOS, confeccionado em cristal murando com borda de ouro 18k. O atleta, contratado do Manège Santa Cecília de Dadado Veiga, revelou o quanto foi importante vencer as provas para homenagear Dadado, que sempre o incentivou no esporte.

“Eu fiquei muito feliz com o resultado. Essa vitória foi muito importante para mim por causa do Dadado Veiga. Ele e a família sao muito especiais para mim,” comemorou Lúcio.

No sábado, dia do GP Dadado Veiga, foi feita uma grande homenagem para ele, que faleceu, com a exibição de um vídeo sobre seu amor ao hipismo e um troféu especial foi entregue a sua eterna esposa Cecília. Os filhos de Dadado, Isabela, Antônio, Guilherme e Eduardo se emocionaram muito com a homenagem. Mariana, a filha que mora fora, acompanhou tudo pela internet e também se emocionou.

Na parte social o CSN teve a badalado DJ Carol Emmerick fechando a sexta feira com um som que mesclava vários hits estrangeiros e nacionais. Já no sábado a animação ficou por conta do Demétrius e banda. Durante o evento uma obra da artista Stella Nanni foi leiloada para ajudar na implementação da Biblioteca Hélio de Lá Peña, na Comunidade da Babilônia, no Leme.

“O evento foi ótimo, o tempo estava perfeito e tudo correu perfeitamente bem. Nós, da coudelaria Santo Antônio, tivemos uma boa colocação,” concluiu Chiquinho Brandão, dono da Coudelaria e idealizador do evento.

Os outros premiados e as outras colocações foram:

Prova 01 – 1,30M (AMT, PRÉ JR, JR,SR)

1° Ruy Menescal Couto – Arthemus Tok

2° Matheus Lucas Brommonschenkel do Nascimento – Zidan Arco-iris

3° Rodrigo Goulart Da Cunha – Golden

3° Rodrigo Goulart Da Cunha – Golden Boy

4° Carolina Simas Rodrigues – Cornet Allure

5° Sérgio Mourão Corrêa Lima – Geneve M

6° Jorge Diniz Pierre – MFC Blind Faith

Prova 02 – 1,35M (SÊNIOR, JR, U25)

1° Luiz Felipe Pimenta Alves – Phoenix SH

2° Thiago Mattos – Amor do Santo Antonio

3° João Marcelo Monta Santos – Belina De Amorana

4° André Fonseca Moura – Luciana M

5° Felipe Ferreira Figueiredo – Cehjur Skarlette

6° Alexandre Vidal Canaparro Nogueira – Holanda

Prova 03 – 1,45M (SÊNIOR)

1° José Roberto Reynoso Fernandez Filho – Azrael W

2° Lucio Osório – Quastina

3° Thiago Mattos – Dehli Do Santo Antonio

4° Luciana Lóssio – Lady Louise Jmen

5° Ivo Roza Filho – Legendary Jmen

6° Stephanie Macieira – Rasputin Jmen

Prova 04 – 1,00M (AM B E JCB – M MR)

AMB

1° Roberta Nobre Damiani – Elerina Cooper

2° Marina Parreiras Fagundes Herculano Mantra Pullman

3° Roberta Nobre Damiani – Star Du Fort

4° Luis Fernando Campos Hernandes Bela – União Do Rincão

5° Leonardo Waks – Lerco Van Stede Tem Heede

6° Debora Gregg – Haia da Cabana

JCB

1° Isabela Curty Stoduto – Alegria

2° Helena Marques – Cassilia Jmen

3° Arthur Todeschini Pires Fontes – Esmeralda

4° Luiza Fernández Magluta – Cereja

5° Maria Fernanda Pires Barreira Pacheco Pereira – Escolta Hi

6° Nina Henriques Manata – KTZ Wendy

Prova 05 – 1,20M (AM, MIRIM, JC)

1° Estevão Grossi Aguiar Da Silva – – Taurus Do Rincão

2° Daniel Abbud Sarquis Aiex – Platina Z

3° Olavo Ribas – HFB Diaratha

4° Anna Luiza Araujo Pinho – Bien Estelle

5° Camila Barros Vieira – Sm Boogie Oogie

6° Ricardo Lamas – Rhl Berlinda Loar

Prova 06 – 1,40M (SÊNIOR, JR, U25)

1° Pedro Henrique Monteiro – Halina Jb

2° Carolina De Faria Alegria Simões – Aware Logan Jb

3° Stephanie Macieira – Kan Kan

4° Antonio Dorey Corrêa Da Veiga – Le Care

5° Felipe Di Biase – Quilano Tok

6° Thiago Mattos – Hermes Do Santo Antônio

PROVA 7

Campeão João Marcelo Monte Santos / Chevaux Belina do Amorana

Vice Lucio Osório / Ludam do Liberte

3° Rodrigo Ullmann Lima / Emeralda do Santo Antônio

4° Ivo Roza Filho / Elano Montana

5° Thiago Mattos / Amor do Santo Antonio

6° Alexandre Vidal Canaparro Nogueira / Holanda

Prova 08 – 1,00m – AMB

1° Gustavo Sobral de Almeida – Josefina do Ski

2° Marina Soares – Princesa

3° Jeronymo Pacheco Pereira Netto Azara FQ La Salete

4° Roberta Nobre Damiani – Elerina Cooper

5° Roberta Nobre Damiani – Star Du Fort

6° Leonardo Waks – Lerco Van Stede Tem Heede

Prova 08 – 1,00m – JCB|MMR

1° Arthur Todeschini Pires Fontes Esmeralda

2° Ana Clara Aguiar dos Santos – Keep Going

3° Helena Marques – Cassilia Jmen

4° Maria Fernanda Pires Barreira Pacheco Pereira – Escolta HI

5° Leonardo Galeno – Alegria Coco Verde

6° Kauã Cardoso de Melo – Van Gohg

Série 1,00m – AMB

1° Roberta Nobre Damiani – Elerina Cooper

2° Roberta Nobre Damiani – Star Du Fort

3° Marina Soares -Princesa

Série 1,00 – JCB | MMR

1º Arthur Todeschini Pires Fontes Esmeralda

2° Helena Marques – Cassilia Jmen

3° Isabela Curty Stoduto – Alegria

Prova 09 – 1,10M – AMA | PRÉ MRIJCA

1° Marcus Vasconcellos – Commerce

2° Nathana Martins Bedran Calil. Carthagos Girl Be ST Z

3° Gabriela Berro Marins Franco – Cyrana C Jmen

4° Nathalia Correia Euclydes De Souza – Corona HV

5° Artur Tropia e Silva – Evian Ceu

6° Sofia Xavier Martins – Chillie Wind

Prova 10 – 1,30m (AMT | JCT | PJR | SR)

1° Sérgio Mourão Corrêa Lima – Geneve M

2° Ruy Menescal Couto – Arthemus Tok

3° Felipe Ferreira Fiqueiredo – Cehjur Moro

4° Cesar Almeida – Je suis

5° André Fonseca Moura – Miss Mourada M

6° Anna Beatriz Addis – Calvaretto Mc Brasil

Prova 12 – AMA | PMRI JCA

Vencedora Marinna Cavalcante Nunes – HFG Cleópatra D Olympo

2° Giovanna Cicci Farinha Moura – RI Olímpia

3° Estevão Grossi Aguiar da Silva – Salvatore GJ

4° Nathana Martins Bredan Calil- Carthagos Girl Be ST Z

5° Gabriela Berro Marins Franco – Cyrana C Jmen

6° Arthur Todeschini Pires Fontes – Alma Flores

Série 1,10m – AMA

1° Nathana Martins Bredan Calil. Carthagos Girl Be ST Z

2° Estevão Grossi Aquiar da Silva – Salvatore GJ

3° Marcus Vasconcellos – Commerce

Série 1.10m – JCA

1° Nathalia Correia Euclydes de Souza – Corona HV

2° Arthur Todeschini Pires Fontes – Alma Flores

3° Marina Cavalcante Nunes – HFG Cleópatra D Olympo

Série 1,10m – PMR

1° Artur Tropia e Silva – Evian Ceu

2° Giovanna Cicci Farinha Moura – RI Olímpia

3° Matheus Josua Salvatore Mano – Passo Doble Jmen

Prova 13 – 1,20M

1° Patricia Vianna – Indy Ipiranga

2° Nathana Martins Bedran Calil – Vickto do Gree

3° Julyana Vieira Cordeiro – Randall Ri

4° Julia Dias Soares – Ferluche De Kergas

5° Nina Basbaum – Xispita 3k do Santo Antonio

6° Maria Fernanda A. Severo – Jezlinn

Série 1,20M – AM

1° Patricia Vianna – Indy Ipiranga

2° Estevão Grossi Aguiar da Silva – Taurus Do Rincão

3° Nathana Martins Bedran Calil – Vickto do Gree

Série 1,20M – MIRIM

1° Edgard Josua Salvatore Mano – Catira VIl Jmen

2° Theo Seebacher Branco Jordão – SI

Série 1.20M – JC

1° Nina Basbaum – Xispita 3k do Santo Antonio

2° Julyana Vieira Cordeiro – Randall Ri

3° Carolina Simas Rodriques – Caquel Jasmin

Clássico Santa Cecília & Santo Antônio

Vencedor Lúcio Osório – Quastina

2° Sergio Marina – SM Dora

3° Lúcio Osório – Ludam Do Liberte

4° Rodrigo Lemos de Moraes Sarmento – AD Daughter Of Cool 2S GMS

5° Luiz Pimenta Felipe Alves – Phoenix SH

6° Ivo Roza Filho – Lagoa Elano Montana