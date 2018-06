O que fazer no dia dos namorados?

Dia dos Namorados pelo Rio

Estabelecimentos preparam menu especial e criações para a data

Se você é do time que não dispensa o dia 12 de junho para um programa a dois com seu amado, o Rio é uma ótima opção para comemorar o Dia dos Namorados. Diversas casas criaram menuns epeciais, promoções e ações para celebrar a data, e proporcionar uma experiência ainda melhor aos casais.

O Serrado Vinhos & Bistrô organizou uma noite com música e fondue para os casais que optarem por jantar no bistrô localizado na charmosa Rua General Glicério. A casa vai oferecer uma dupla de Fondue de Queijo e de Chocolate pelo valor de R$149,00. Raquel Guimarães embala a noite com voz e violão. Vale checar a carta de vinhos da casa que é bem variada e contém diversas opções de harmonização.

Quem for comemorar o Dia dos Namorados por Botafogo, o SeteHum GastroBar preparou uma promoção especial para os casais. A casa procurou juntar o útil ao agradável, e oferecerá um “combo” de prato principal mais taça de vinho por R$50,00. A opção é o Talharim ao molho de aspargos frescos, com prosciutto crudo harmonizado com uma taça de vinho tinto merlot Nina, indicado pelo chefe. Além disso, os casais que consumirem a dupla ganham 50% de desconto em qualquer sobremesa da casa, sugestão para a Cestinha de Rabanada com Doce de Leite e Ganache de Brigadeiro, que sai a R$11,00.

A Cave Nacional, também organizou um menu especial para a noite mais amorosa do ano. O cardápio, que sai a R$120,00 por pessoa,conta com queijo camenbert ao forno de entradinha, duas opções de prato principal: talharim cozido em vinho tinto ao molho de costela desfiada ou Risoto de arroz negro com camarão, lula e mexilhão.Para fechar, de sobremesa Creme Brulee ou Creme Catalão ou Mini Coccote. Os casais que realizarem o pagamento no ato da reserva ganham ainda uma taça de espumante.

O Hell’s Burguer inventou uma receita especial para a data: o “blind date”, pão sacadura, 200g de filé de costela, queijo monterey jack e cogumelos salteados na manteiga. A criação sai a R$35,00.

Ainda em Botaofogo, mais exatamente na Rua Dezenove de Fevereiro, o Titú Cozinha Urbana do Mar criou dois drinques para quem optar por passar a noite em um clima mais descontraído, a céu aberto e com cadeiras de praia. As bebidas,todas a base de gin tônica, são refrescantes e saborosas. A primeira opção traz lâminas de morango, gin e manjericão; e a segunda leva uma mistura de flor de hibisco seca, espuma de gengibre com bitter e gin. O cliente escolhe entre o gin importado (R$26,00) ou o nacional(R$22).

Quem ama Santa Tereza e seu clima, pode apostar no Explorer Bar, um charmoso casarão no estilo vitoriano com portões de ferro. O local, propõe um menu fechado e harmonizado com coqueteis autorais(R$155/pessoa) criados para a data. De entrada um tartare de frutos do mar, aioli de berinjela defumada e picles de funchi, casando com o Primeira Vista, coquetel de espumante,xarope de capim limão e lichia. Na ala dos principais o cliente possue duas opções: Vinagrete de polvo e linguicinha artesanal, espuma de espinafre e crocante de banana da terra ou Angus Beef, demiglace pure de couve flor tostada, legumes confitados com couve crocante. Para harmonizar com os pratos foi criado o Namoro, drinque de Jack Daniels, suco de limão, villa massa, xarope simples e polpa de maracujá. Para finalizar, a sobremesa é um brownie do Alex, espuma doce com pimenta jamaixa e paçoca da casa, o coquetel é o Paixão, tequila prata, suco de abacaxi, licor 43, suco de limão e xarope de baunilha.

O Casarão 1908 programou uma noite especial para os casais. O Menu dos Namorados(R$110+ 10%) é composto por Mix de Croquetes(pernil, rabada, queijo e linguiça) de entrada, como principal os clientes escolhem 2 burguers da casa( com excessão do angus) e finalizam com a criação especial para a data, o D’amore – Love is In The Air: Mousse de chocolate callebot com licor 43, servida em crocante de Haru e tuile de parmesão, imperdível!

De frente para a Praia de Copacabana o Quiosque Coisa de Carioca vai oferecer duas taças de vinho para os casais que consumirem um prato(com exceção do “Ja é” e “Neguinho”). Composto por um cardápio com nomes descontraídos, vale a pedida do “Namoral da Diretoria”(R$104,00),chapa de frutos do mar, servida com batatas fritas crocantes.

SERVIÇO:

Serrado Vinhos e Bistrô

Endereço: Rua General Glicério 364-A

Telefones: 2205-5000

SeteHum Gastrobar

Endereço: Rua Martins Ferreira, 71

Telefones: (21) 3439-5005

Cave Nacional Restobar

Endereço: Rua Dezenove de Fevereiro, 151 – Botafogo

Telefones: 2146-5334

Hell’s Burguer Botafogo

Endereço: Rua Muniz Barreto, 805 – Loja i – Botafogo

Telefones: 3442- 4486

Hell’s Burguer Barra

Endereço: Rua Olegário Maciel, nº 101 – loja F – Barra da Tijuca

Telefones: 3579-4824

Hell’s Burguer Centro

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 85 – Centro

Telefones: 2222-2208

Titú

Endereço: Rua Dezenove de Fevereiro 42 – Botafogo

Telefones: +55 21 97694-0098

Explorer Bar

Endereço: Rua Almirante Alexandrino 399, Santa Teresa

Telefones: +55 21 3264-9665

Casarão 1903

Endereço: Rua Marquês de Olinda, nº 94 – Botafogo

Telefones: 2551-9749

Coisa de Carioca

Av. Atlântica, na altura da Rua Constante Ramos – Copacabana

Tel.: (21) 3802-2030