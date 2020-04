O “Rei” comemora aniversário com Live domingo e parte da transmissão pela Globo

Roberto Carlos alvoroçou seus fãs ao anunciar transmissão ao vivo pelo youtube neste dia 19 de abril e parte pela Rede Globo

Roberto Carlos surpreendeu seus milhares de fãs ao divulgar que fará uma Live, comemorando seu aniversário, domingo, 19/04, a partir das 19:45, no seu canal oficial no yotube. Respeitando e apoiando o isolamento social, devido a Pandemia do Coronavírus, ao completar 79 anos RC fará a apresentação de sua casa na Urca, Zona Sul do , num raro momento em que os aficionados poderão ver um pouco de sua intimidade.

Na Live, que apresentará sucessos inesquecíveis, Roberto Carlos estará acompanhando de seu Maestro Eduardo Lages e Tutuca Borba nos teclados. A Rede Globo exibirá parte da apresentação virtual de quase uma hora entre o ‘Domingão do Faustão’ e o ‘Fantástico’

