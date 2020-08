O sistema e suas divergências.

E quando um paciente, idoso ou não, está fora de possibilidade terapêutica?

Como agimos nestes casos?

Um paciente idoso, com mais de 80 anos, acometido de um AVC e algumas outras patologias referentes às sequelas, internado em uma unidade hospitalar por mais de 6 meses. Depois de várias idas e vindas até o CTI, a ciência chega à conclusão que este paciente já se encontra fora de possibilidade terapêutica.

Porém, o paciente continua VIVO.

Merece continuar sendo tratado com dignidade, sem nenhuma reserva.

O hospital e o internamento a longo prazo, vê números. Por sua vez, o convênio vê um custo astronômico, e a família vê seu ente querido, sem assistência devida. Os familiares entram em desespero sem saber o que fazer.

Neste caso, cada um defende o seu lado.

O tratamento humanizado precisa ter um conjunto de três visões. O número, o custo e a assistência integral, ao meu ver.

É preciso que profissionais capacitados ajudem, com muita humanização, orientando as famílias que, mesmo com seu familiar fora de possibilidade terapêutica, é um ser humano vivo, que precisa de assistência e dignidade.

Se unirmos essas três visões, provavelmente diminuiria muito o internamento no âmbito hospitalar. Uma assistência domiciliar com mais segurança e acompanhamento, e uma família que, no momento da possibilidade da perda, estaria confiante que deu toda a assistência possível ao seu ente querido.

E você amigo, como faria nessa situação?



Edvânia Tolêdo é fundadora e presidente da Auxilium, palestrante, nordestina com formação acadêmica em administração hospitalar. Buscou aprimoramento nos segmentos de geriatria, psiquiatria, dependência química e oncologia. Preocupada com o bem-estar do próximo e munida de um olhar especializado para a autoestima das pessoas, formou uma equipe multidisciplinar em atendimento a área de saúde, que há mais de 5 anos, oferece cuidado humanizado, de excelência, auxiliando pacientes e seus familiares, atuando tanto em residências, quanto em clinicas e hospitais de referência no Rio de Janeiro (a Cooperativa Auxilium).