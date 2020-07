Eu trabalho com uma médica Ayurvédica, a Jaisri. Uma vez cheguei e ela tava pra baixo, um pouco sem energia, e eu falei “vá descansar, eu cuido das coisas”. Jaisri, no auge de seus 73 anos, olhou pra mim e falou “que nada, vou fazer pranayama, calmaí” – obviamente que em inglês e com um pouco mais de formalidade. Em menos de 10 minutos estava ela, toda pomposa, pra lá e pra cá. O que ela fez? Foi respirar!

Nesse dia ela me deu a aula que eu vou tentar reproduzir agora…

Ao longo do dia, nós respiramos predominantemente por uma narina ou a outra. O corpo regula sua energia e estados emocionais trocando sua narina dominante a cada 90 ou 150 minutos. Uma te acalma e “esfria” seu sistema, e uma te traz energia, te “esquentando”.

As diferenças na energia das duas narinas são lindamente simbolizadas na Ayurveda como o Sol e a Lua. Diz-se que a energia que passa pela narina direita viaja no canal “solar”, chamado de pingala. A energia que passa pela narina esquerda é descrita como viajando ao longo de um canal lunar, ida. Sol e lua, masculino e feminino, ativos e receptivos, racionais e intuitivos, contraídos e relaxantes, quentes e frios, rígidos e fluidos….

Como aliviar uma dor de cabeça

Quando tiver uma dor de cabeça, agitação, alerta demais, calor excessivo, tente fechar a narina direita, e respire somente pela esquerda, e dentro de mais ou menos 5 minutos o sintoma deve passar.

Mas se você se sente cansadx, sem energia, faça o contrário, fechando a narina esquerda e respirando pela direita. Respirar pela narina direita por cinco minutos pode te energizar e aumentar sua pressão arterial. Quando acordar, repare por qual narina está respirando, e se não for domingão, dia de ficar na cama e estiver respirando pela esquerda, tente trocar e veja o que acontece.

Eu resolvi testar com depilação. Isso mesmo que você leu! Entendi que quando meu corpo estava quente, eu sentia menos dor, e então respirando somente pela minha narina direita, preparei meu corpo pro que estava por vir. E pra mim, funcionou super bem!

Quando quiser trocar sua energia, respire pela narina de sua escolha. Simples assim.

Passagem do nosso corpo físico

Assim como no corpo físico temos veias e artérias que são canais de passagem do nosso corpo físico, o conhecimento trântrico nos ensina que temos canais de passagem de energia, mais de 72.000 deles, chamados nadis em sânscrito, que direcionam o fluxo de energia vital por todo o corpo e mente, e Ida e pingala são apenas dois desses. Dependendo de nossos pensamentos, desejos, ações e hábitos, essa energia se manifesta em inúmeros padrões dentro de nós. A respiração é a manifestação externa da energia vital, ou prana.

Existe uma profunda conexão entre o sistema nervoso e o sistema respiratório, o controle de um, significa o controle de outro, e a respiração deve ser a primeira desse ciclo.

As práticas de respiração têm um efeito direto no fluxo de energia nos nadis. Através do pranayama, a energia pode ser despertada ou acalmada, usada para produzir calor ou resfriamento interno e direcionada para locais específicos para a restauração da saúde e a longevidade.

Método de respiração

Existe um método de respiração em que se alternam as narinas na hora de respirar. Esse método é uma purificação de canal, que é a primeira prática formal de pranayama dada no yoga. É uma prática de limpeza. Também é chamado de Nadi Shodhanan. Nadi é uma palavra em sânscrito que significa “canal” ou “fluxo” e shodhana significa “purificação”. Além de abrir o fluxo de energia pelos nadis, essa prática é uma excelente preparação para a meditação. Acalma, purifica e fortalece o sistema nervoso, equilibrando seus aspectos masculino e feminino, além de ser pacificador para todos os três doshas – Que agora você já sabe o que é né? Senão, volte no meu ultimo post pra entender.

Essa é uma forma natural de ajudar seu corpo, é fácil, e é de graça.

Então, que tal tentar e me contar aqui o que achou?

