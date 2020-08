– Pixabay License –

O sonho de cada um. Geralmente, quando criança, vislumbramos com a inocência que nos é peculiar, vários sonhos, muitas vezes impossíveis.

Alguns sonhos, são impossíveis aos nossos olhos.

Dependendo da realidade e estrutura de cada um, passamos a vida inteira para realizar um sonho. Uns querem carro, outros querem casa, outros querem a viagem dos sonhos. Cada sonho é particular de quem está sonhando… cada pessoa tem sua prioridade.

Importante

O importante para a realização de todos os sonhos, sejam eles possíveis ou impossíveis, é termos fé e saúde para transformar qualquer sonho em realidade. É fácil? Claro que não, e muitas vezes o trabalho é bem de formiguinha, bem lento. Mas, se focarmos em um objetivo único, fazendo apenas um pedido ao universo (para não confundir ele), pode ter certeza que mesmo sendo um sonho impossível, ele será realizado.

Enfrentar o novo

Basta você não ter medo de enfrentar o novo. Estamos sempre tão acostumados na nossa zona de conforto, que qualquer sinal do novo, a gente recua. E isso nos impossibilita da realização de qualquer sonho. É incrível o quanto o novo seja ele de que origem for, apavora o melhor dos equilibrados.

É preciso estar bem centrado sem medo de arriscar. Arriscar não dói, muito pelo contrário. Na maioria dos casos nos surpreende e nos faz sentir orgulho de nós mesmos.

E você? Tem medo de arriscar?

Edvânia Tolêdo é fundadora e presidente da Auxilium, palestrante, nordestina com formação acadêmica em administração hospitalar, buscou aprimoramento nos segmentos de geriatria, psiquiatria, dependência química e oncologia. Preocupada com o bem-estar do próximo e munida de um olhar especializado para a autoestima das pessoas, formou uma equipe multidisciplinar em atendimento a área de saúde, que há mais de 5 anos oferece cuidado humanizado, de excelência, auxiliando pacientes e seus familiares, atuando tanto em residências, quanto em clinicas e hospitais de referência no Rio de Janeiro (a Cooperativa Auxilium).